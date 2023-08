Tribunal de Cundinamarca rechaza acción popular que frenó licitación de pasaportes

El contrato se iba a adjudicar el pasado martes 1 de agosto, pero esta acción popular hizo que quedara suspendida la contratación. Con esta decisión se reactiva el proceso.

Una trascendental decisión frente a la licitación que entrega el contrato de fabricación, custodia y distribución de pasaportes en Colombia acaba de tomar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al rechazar la acción popular por la que el pasado martes el Ministerio de Relaciones Exteriores había ordenado suspenderla.

La demanda había sido presentada por Esteban Puyo Posada, a título personal, alegando que en esta licitación no se garantizaba la libre competencia porque apenas había un oferente en el proceso: la empresa Thomas Greg & Sons, que lleva 16 años con esa licitación. Sin embargo, el Tribunal decidió inadmitirla porque el demandante dirigió la demanda contra quien no debía. Es decir, debía dirigirse al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y no al Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo hizo.

Con esta decisión será la Cancillería quien defina cuál es el paso a seguir en este proceso. Es de recordar que el pasado 31 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó suspender la licitación ante esta demanda.

La denuncia ya la habían hecho desde el 12 de julio, después de una audiencia pública de contratación en la que estuvieron los oferentes que están en el proceso de contratación. A esa diligencia asistieron la Unión Temporal Pasaportes 2023, (conformada por Thomas Greg & Sons, Thomas greg Express, Seguridad Movil de Colombia, Tomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A. , Thales Colombia S.A. y Thales DIS Finland), y la Unión Temporal Libretas 2023, conformada por las firmas Cadena S.A, Cadena Courrier S.A.S.

Para ese momento, esas dos uniones temporales eran los únicos oferentes en el proceso. Sin embargo, en medio de la diligencia, la firma de Cadena decidió retirarse del concurso y denunciaron que habría vicios para favorecer, nuevamente, a Greg & Sons.

