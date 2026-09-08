Tribunal falla a favor de Petro por críticas a De la Espriella y al sistema electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el expresidente no vulneró derechos fundamentales, ni afectó la democracia al cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales de este año. Foto: El Espectador

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El Tribuna Administrativo de Cundinamarca acaba de fallar a favor del expresidente Gustavo Petro en un proceso en el que se buscaba que el exmandatario se rectificara por comentarios que hizo en contra del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, así como del sistema electoral del país. Según encontró esa instancia, Petro simplemente hizo uso de su libertad de expresión y no vulneró ningún derecho fundamental de De la Espriella ni afectó la democracia con sus comentarios.

La decisión tuvo como ponente al magistrado Felipe Alirio Solarte Maya y finalmente se revocó la orden de rectificación que un juzgado le había impuesto al entonces presidente Petro por sus comentarios en contra de De la Espriella, el software utilizado en las elecciones y el sistema en general.

Este caso contra Petro se dio en el marco de una tutela de Ramiro Bejarano que planteaba que el expresidente había vulnerado varios derechos de los ciudadanos por hacer manifestaciones sobre integridad electoral. Según dijo en su momento Bejarano, con sus comentarios Petro afectaba la paz, la convivencia y la participación ciudadana.

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