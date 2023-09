Tribunal niega tutela a John Poulos al considerarla una maniobra dilatoria. Foto: Fiscalía

Días después de que el ciudadano estadounidense John Poulos, se declarara nuevamente inocente de asesinar a Valentina Trespalacios el pasado 22 de enero, el Tribunal Superior de Bogotá le negó una tutela con la que buscaba la protección de sus derechos de defensa y al debido proceso.

En concreto, el ciudadano estadounidense a través de su abogado alegaba que no se le habían respetado estos derechos porque no había comprendido lo que se decía en la audiencia de imputación producto de su poco conocimiento en el idioma español y fallas en la traducción. Pero además porque no se le permitió presentar ningún recurso a una nulidad que interpuso por estos hechos.

Estas pretenciones no fueron acogidas por el Tribunal Superior de Bogotá, que recordó que durante esas diligencias el ciudadano estadounidense reconoció en varias oportunidades que entendía lo que le estaban diciendo, por lo que consideró el recurso como dilatorio.

“Así pues, la autoridad judicial demandada, luego de examinar los informes de los traductores, encontró que, la petición anulatoria de la defensa era dilatoria e inconducente, comoquiera que, no advirtió errores relevantes en la traducción efectuada en la audiencia de formulación de imputación y como fácilmente podía anticiparse”, dice la decisión.

Poulos fue capturado en Panamá el pasado 24 de enero, luego de ser considerado como el principal sospechoso del asesinato de Valentina Trespalacios. Según lo que se ha conocido del caso, Poulos estranguló a Trespalacios en medio de un ataque de celos, provocándole la muerte por asfixia mecánica. Luego, el norteamericano presuntamente metió el cuerpo de la víctima en una maleta y la abandonó en un basurero de la localidad de Fontibón, en donde fue encontrada por un reciclador el 22 de enero en la noche.

Tras su captura y su posterior deportación a Colombia, este hombre se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, producto de una medida de aseguramiento impuesta por un juez de la República.

