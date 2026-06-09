Tribunal ordena a De la Espriella quitar toda publicidad política que tenga símbolos patrios

Abelardo de la Espriella es el candidato del movimiento Defensores de la Patria. Foto: AP

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El Tribunal Superior de Bogotá le acaba de ordenar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella que en 24 horas retire toda la publicidad política en la que él y los integrantes de su movimiento, Defensores de la Patria, usen símbolos patrios. La publicidad debe ser retirada de su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales.

En un auto de 15 páginas, el magistrado Rafael Chavarro Poveda accedió a la medida cautelar solicitada en la tutela, en la que se señaló que el uso de los símbolos patrios estarían vulnerando el derecho a la libertad electoral.

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En el documento se lee que dentro de las órdenes está la “retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios como: la bandera de la República de Colombia, escudo y demás figuras representativas de la Nación; imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses; así como el uso de las oraciones ‘firmes por la patria’ y ‘Defensores de la Patria’“.

Según el tutelante, que el movimiento Firmes por la Patria use los símbolos patrios en sus campañas, incluida la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, vulnera los derechos fundamentales “no solo a él sino a todo el electorado habilitado para votar, toda vez que la enunciada campaña política acude al uso indebido de símbolos patrios para ganar adeptos, actuación que, al emplearse la simbología soberana del Estado Colombiano para abanderar sus propuestas, afecta la libertad electoral y de escogencia del conglomerado social y transmite el mensaje que toda manifestación de oposición a la aludida campaña electoral y una decisión contraria a esa propuesta política constituye acto de deslealtad para con el Estado Soberano de Colombia”.

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El Tribunal determinó que era necesario acceder inmediatamente a la medida cautelar, debido a que la segunda vuelta está a dos semanas y que de esperar hasta una decisión final, podría hacer que dicha respuesta sea ineficaz cuando llegue. Asimismo, el magistrado consideró que la medida no afecta el derecho a la participación del candidato, ya que este puede seguir haciendo campaña sin infringir las normas sobre símbolos patrios.

“La suspensión y retiro de la propaganda política realizada con símbolos patrios no constituye afrenta alguna a su participación democrática, dado que él y su movimiento político se encuentran plenamente facultados para realizar la transmisión de su programa de gobierno adecuándola a las exigencias preceptuadas por el régimen electoral”, se lee en la decisión.

Asimismo, que “la prohibición previamente referida propugna por la preservación de la equidad entre los competidores, la conservación de los valores que representan sentido de pertenencia con nuestra Nación y la dignificación de los electores”.

Ordenan a De la Espriella no usar la camiseta de la Selección Colombia

Además de la orden del Tribunal Superior de Bogotá de retirar los símbolos patrios de la publicidad política de su campaña presidencial, el pasado 4 de junio, se conoció la decisión del juzgado 120 penal municipal de Bogotá en la que se le prohibió dejar de usar de manera inmediata uno de los símbolos más visibles de su campaña: la camiseta de la Selección Colombia. Esa instancia consideró que que el uso político de ese emblema deportivo podría afectar derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la libertad de elegir y ser elegido.

Esa orden fue emitida por la jueza Aura Luz Forero, quien atendió una tutela que presentó Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien argumentó sentirse discriminado y estigmatizado por el uso de la camiseta de la Selección en la campaña presidencial de De la Espriella y de su partido Defensores de la Patria. Por eso, se ordenó a Abelardo de la Espriella y a su partido abstenerse de utilizar o exhibir la camiseta oficial de la Selección Colombia en actividades de campaña, redes sociales, medios de comunicación y demás espacios de difusión relacionados con la segunda vuelta presidencial.

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