Tribunal Superior de Antioquia condena en segunda instancia a Santiago Uribe por ‘Los 12 apóstoles’

El Tribunal Superior de Antioquia, por decisión unánime, revocó este 25 de noviembre la absolución de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, y lo condenó a 28 años y 3 meses de prisión por su presunta participación en la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”, imputado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

El fallo de segunda instancia señala que Santiago Uribe Vélez fue el líder y dirigente del grupo criminal denominado “Los 12 Apóstoles”, agrupación a la que se le atribuyen varios homicidios, entre otros, como el de Jorge Yubán Ceballos, Jorge Iván Serna, William Restrepo Cárdenas, Januario Pérez, Luis Fernando Restrepo Hincapié, Wilson de Jesús Agudelo Piedrahita, Alberto de Jesús Castañeda, Darío de Jesús Palacio Lopera, Jorge de Jesús Quintero, John Jairo Olarte Quintero y Manuel Vicente Varelas.

La condena llega después de que, en noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación presentara un recurso de apelación para que se revirtiera el fallo absolutorio emitido el 13 de noviembre de 2024 a favor de Uribe Vélez. La decisión de segunda instancia niega la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, y que una vez quede en firme la decisión se emitirá la orden de captura para cumplir la sentencia.

En ese momento, el ganadero había sido absuelto de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, dentro de la investigación por su presunta vinculación con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y el asesinato de un conductor en Yarumal (Antioquia).

