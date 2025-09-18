Tribunal Superior de Bogotá confirmó condena contra hombre que amenazó a Fico Gutiérrez

Alcalde Federico Gutiérrez se reunió con la junta del Metro de Medellín. Foto: Alcaldía Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en contra de Andrey José Piñarete Galindo, el hombre que amenazó de muerte a través de redes sociales a Federico Gutiérrez, durante las elecciones presidenciales de 2022. El Tribunal revisó la condena de seis años y tres meses de prisión impuesta por un juzgado de la capital del país en julio pasado.

De acuerdo con la nueva decisión, "no cabe duda de que fue amenazado, esto es, advertido de que se le causaría un daño con un objeto bélico, afectación, a su vez, constitutiva de un delito, puesto que accionar armas de fuego contra alguien es reprimido mediante tipos penales como el homicidio o las lesiones personales".

Dentro de lo revisado por el tribunal, las pruebas “acreditan con suficiencia que Andrey José Piñarete Galindo, en agosto de 2022, amenazó, a través de un mensaje de Instagram, con utilizar un arma y llenarle la cabeza de metralla a Federico Gutiérrez, líder político, con ocasión de este rol. El daño advertido es constitutivo de delito, porque está en juego la integridad y vida del afectado”.

En la decisión de segunda instancia también se lee que “tal comportamiento desplegado por el procesado configura el ilícito del artículo 188E CP: amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, por el que debe responder penalmente en calidad de autor, como acertadamente lo determinó la primera instancia”.

La amenaza por la que inició el caso se dio el 10 de agosto de 2022 desde España. La publicación rezaba lo siguiente: “Das asco pichurria, meterte una indumil es poco mejor unas 15, dejarle la cabeza llena de metralla”. Durante el proceso judicial, el alcalde Gutiérrez declaró como víctima, y se presentaron testimonios, incluida la de Adriana del Pilar Sánchez, excompañera sentimental del condenado, quien aportó información sobre su carácter violento, quien había sido anteriormente denunciado por violencia intrafamiliar.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.