Niegan tutela de la magistrada Alba Lucía Velásquez contra reformas en el CNE

Esta tarde se confirmó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de negar la acción de tutela interpuesta por Alba Lucía Velásquez, magistrada del Consejo Nacional Electora (CNE) en contra de esa corporación y de su actual presidente, el magistrado Álvaro Hernán Prada. El recurso, radicado el pasado 27 de febrero, buscaba frenar la votación que se lleva a cabo para reformar el reglamento de ese órgano.

Pese a que en la decisión se conoció por medios de comunicación y la actuación ya fue registrada en el sistema de la Rama Judicial, la magistrada del Pacto Histórico aseguró que aún no ha sido notificada. “La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá aún no me ha notificado y soy solo una magistrada”, escribió en su cuenta de X. Agregó que, de confirmarse la negación de su tutela, impugnará la decisión.

Me entero por los medios de comunicación, que el fallo de tutela contra @ALVAROHPRADA y @CNE_COLOMBIA salió en mi contra. Si esto es cierto impugnaré la decisión. El @SecSalaCivilTSB *Sala civil del Tribunal Superior de Bogota* aún no me ha notificado y *soy solo una magistrada* https://t.co/3rETtjsYEd — Mg. Alba Lucía Velásquez (@luchitavher) March 5, 2025

El objetivo de la tutela interpuesta por la magistrada Velásquez era tumbar el trámite de la reforma que permitiría la reelección del magistrado Prada como presidente de esa corporación. Esto, argumentando que en el primero de los dos debates de la iniciativa hubo irregularidades. Una de ellas, que el magistrado Prada no tramitara una recusación en su contra, por verse beneficiado en caso de aprobarse la reelección.

La otra irregularidad argumentada por la magistrada Velásquez fue la decisión de Prada, magistrado del Centro Democrático, de negar la solicitud de rotación de la ponencia, hecha por varios magistrados. El autor de la iniciativa es el magistrado Alfonso Campo, del Partido Conservador, quien propuso extender por un año la presidencia actual del CNE.

Durante la sala plena del 25 de febrero se eliminó el artículo sobre esa extensión, por el rechazo que causó en algunos magistrados. Campo modificó su ponencia y estipuló que hasta que no haya una nueva elección, Prada continuará en la presidencia.

La magistrada Velásquez argumentó en su momento que aprobar esa reforma sería pavimentar el camino para que el actual presidente extienda su mandato de forma irregular. El magistrado Prada fue llamado a juicio en mayo de 2024 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en una investigación por presunto soborno a testigos.

El magistrado Prada le salió al paso a los señalamientos de su intención de reelección y aseguró que se trataría de una estrategia para fracturar la legitimidad del CNE.

“En ningún momento se planteó la posibilidad de extender el período constitucional de los magistrados. Las narrativas sobre fraude electoral buscan desviar la atención y preparar el terreno para nuevos ataques contra el sistema electoral, como ya ocurrió con la reducción presupuestal del CNE”, escribió el Prada en X.

Comunicado de Prensa

26 de febrero de 2025 pic.twitter.com/SIEYi9TGwR — Álvaro Hernán Prada (@ALVAROHPRADA) February 26, 2025

Pese a que Velásquez solicitó la suspensión temporal de la votación sobre la reforma al reglamento del CNE, el debate se reanudó en la sala plena del pasado 4 de marzo. Ahora habrá qué esperar a que la decisión sea impugnada, como lo anunció la magistrada.

