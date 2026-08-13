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¿Tropas de EE. UU. en Colombia? Esto implica el anuncio de operaciones militares conjuntas

El anuncio de Estados Unidos sobre operaciones militares conjuntas abrió la pregunta sobre una eventual presencia de sus tropas en Colombia. Expertos explican qué puede hacer el Gobierno de Abelardo de la Espriella y qué decisiones tendrían que pasar primero por el Congreso.

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Redacción Judicial
13 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
“Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra (de Estados Unidos) se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terrorista”, dijo Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.
“Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra (de Estados Unidos) se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terrorista”, dijo Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.
Foto: Ministerio de Defensa

“Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra (de Estados Unidos) se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terrorista”. Estas palabras, de Pete Hegseth, secretario de Guerra de ese país, se conocieron este 12 de agosto de 2026 en Panamá y se empezaron a regar como pólvora entre las redes sociales, que por estos días están inundadas de videos y campañas de solidaridad, pero también del drama que se vive en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4. En...

Por Redacción Judicial

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