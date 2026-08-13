¿Tropas de EE. UU. en Colombia? Esto implica el anuncio de operaciones militares conjuntas

“Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra (de Estados Unidos) se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terrorista”, dijo Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Foto: Ministerio de Defensa

“Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra (de Estados Unidos) se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terrorista”. Estas palabras, de Pete Hegseth, secretario de Guerra de ese país, se conocieron este 12 de agosto de 2026 en Panamá y se empezaron a regar como pólvora entre las redes sociales, que por estos días están inundadas de videos y campañas de solidaridad, pero también del drama que se vive en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4. En...