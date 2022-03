Tumban proceso contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI

Luis Fernando Andrade

Un juez anuló la imputación de cargos adelantada en contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, quien era investigado por su presunta participación en las irregularidades que se presentaron en el contrato de concesión Ruta del Sol, Sector III. En febrero de 2021, la Fiscalía le imputó cargos a Andrade luego de que en noviembre de 2020 un juez devolviera la acusación presentada por la Fiscalía. En ese momento, el juez del caso señaló que la acusación no era clara.

Para anular el escrito de acusación, el juez señaló que la Fiscalía debe ser “clara”, que su exposición debe ser “sucinta” y que no debe descubrir las pruebas que mostrará posteriormente en el juicio. Para el funcionario judicial, en este proceso no se cumplieron ninguna de esas tres condiciones. Pero “los desatinos de la fiscal (del caso)”, como llamó el juez a sus tropiezos, no pararon ahí.

De acuerdo con la Fiscalía, Luis Fernando Andrade habría actuado irregularmente al suscribir los otrosíes 02 y 05 de 2015, que permitieron a Yuma Concesionaria S.A. subcontratar a la empresa Consultores Unidos para la elaboración de estudios y diseños del segundo puente vehicular entre Plato y Zambrano (Magdalena), dentro del proyecto Ruta del Sol III, la tercera fase de la vía que interconectaría el centro del país con el par.

Cuando el ente investigador intentó llevar al exdirector de la ANI a juicio, indicó que se habría apropiado a favor de terceros más de $800 millones. Por Ruta del Sol III, el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, Roberto Prieto, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a cinco años de prisión.

La teoría del caso es que Prieto y Andrade acordaron entregar la Ruta del sol III a Yuma para tapar unos huecos en las finanzas de la campaña presidencial. El ente investigador acordó que Prieto aceptara haber cometido los delitos de falsedad en documento privado por un contrato con Interbolsa; falsedad en documento privado por otro acuerdo con Megaland; tráfico de influencia en particulares e interés indebido en la celebración de contratos, por cuenta del contrato de la construcción del tramo de Puente Plato.

“Una vez más la Fiscalía ha incumplido con el deber de concreción, precisión e identificación de los hechos jurídicamente relevantes. Después de cuatro audiencias ante jueces de garantías y de conocimiento la Fiscalía no ha podido precisar los hechos que motivan los supuestos delitos imputados”, señaló la defensa de Andrade a través de un comunicado de prensa.

El penalista Jesús Albeiro Yepes, abogado de Andrade también señaló que “La Fiscalía no debe insistir en perseguir a un ciudadano ejemplar que lideró la lucha contra la corrupción en el sector de infraestructura, la recuperación de billones de pesos para el Estado colombiano. El doctor Luis Fernando Andrade Moreno y su defensa reiteran el respeto y confianza en los jueces de la república y su compromiso con el Estado de derecho y el Debido proceso”.

