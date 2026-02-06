Un alivio que cuesta caro: el salario mínimo rompe equilibrio salarial en Fuerzas Militares

las Fuerzas Militares necesitan más dinero, no solo para ajustar el salario de quienes ganan el salario mínimo, sino para que, un uniformado que apenas comienza su carrera militar no gane más que su superior. Foto: El Espectador

El aumento del salario mínimo para 2026 fue recibido por las tropas de las Fuerzas Militares entre gritos y bailes de felicidad. Se trató de una medida que favoreció a 161.000 soldados profesionales y quienes prestan el servicio militar, pero trajo a cuestas un problema que, al menos por ahora, tiene un panorama incierto porque las cuentas no dan. En concreto, el lío está en que, con el incremento del 23 % al pago mensual de los trabajadores, las Fuerzas Militares necesitan más dinero para cumplir con esa orden y, como si fuera poco, también...