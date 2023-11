“Si se filtra alguna cosa, será por alguno de nosotros”: fiscal Burgos a Nicolás Petro.

Nuevos detalles sobre la filtración del interrogatorio de Nicolás Petro, en el que confesó que, presuntamente, su papá sí sabía de la entrada de supuesto dinero irregular a la campaña presidencial, se conoció en las últimas horas. Un audio daría cuenta de que este interrogatorio solo pudo ser filtrado por el despacho del fiscal, Mario Burgos, investigado precisamente por estos hechos, por la Comisión de Disciplina Judicial.

En el interrogatorio revelado por la revista Semana, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro confesó que el empresario Euclides Torres, supuestamente, financió la campaña presidencial de su padre. Se refirió también al hoy senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, sobre quien aseguró que aunque Armando Benedetti fue quien llevó a Torres a la campaña, el intermediario para obtener los dineros fue el hoy congresista. Tambíen se pronunció sobre una reunión que habría tenido lugar en Barranquilla, en la cual él estuvo presente, entre Gustavo Petro y el empresario Christian Daes, organizada por María Antonia Pardo, en la que se habría hablado de financiación a la campaña presidencial.

Por tratarse de material reservado, la Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación contra el fiscal, Mario Burgos, para determinar si tuvo participación en la entrega de esos elementos. Por su parte, la Fiscalía indicó que ninguno de sus funcionarios fue autorizado para difundir información relacionada con el caso a medios de comunicación.

Sin embargo, este viernes Caracol Radio reveló la que sería la pieza clave de la filtración. En el audio, el fiscal Mario Burgos, quien investiga el caso, le asegura a Nicolás Petro que si interrogatorio se filtraba, era por cuenta de su despacho judicial. “La información muy seguramente se va a tener que usar, pero con fines eminentemente judiciales, nada más. No se va a hacer ninguna publicación, el señor investigador jefe de policía judicial en este caso va a tener la reserva, no vamos a tener copia alguna. Yo siempre he sido muy respetuoso de las labores que hacen los funcionarios de Policía Judicial, ellos la mantienen custodiada, salvo que se le necesite de manera judicial en algún escenario ante un juez de la República”, manifestó.

El fiscal agrega que si se filtra algo será por cuenta de las cuatro personas que se encuentran en el interrogatorio. “Simplemente eso, no pierdan cuidado, esto no va (…) estamos aquí tres personas, cuatro personas, perdón, porque salió el doctor Merchán, y aquí va a quedar. Si se filtra alguna cosa, será por alguno de nosotros, creo que somos éticos, nos lo han demostrado, entonces, eso no va a pasar para su tranquilidad”.

Por las filtraciones de los videos, Nicolás Petro otorgó poderes a los abogados Juan Roberto Sotomayor y Alejandro Arcila Castro para que lo representen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que acudirá para solicitar garantías por la investigación que la Fiscalía lleva en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

