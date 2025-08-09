Un disidente muerto y arsenal incautado en combates contra la Segunda Marquetalia

Se trata de alias Mayimbú, señalado de afectar la seguridad de la población a través de extorsiones, amenazas y presencia armada en la región. Foto: Ejército

En la zona rural de la vereda San Jorge, en municipio de Puerto Concordia (Meta), integrantes del Gaula Militar sostuvieron un combate contra integrantes de la Segunda Marquetalia, específicamente, con hombres del Frente Iván Merchán.

Mientras transitaban por el sector, los uniformados fueron atacados por los disidentes, por lo que también abrieron fuego. Durante el combate, según el Ejército, murió un hombre al que identificaron las autoridades como alias Mayimbú. Él, al parecer, era el cabecilla de comisión de ese grupo criminal.

Sobre los hechos, habló el teniente coronel Ricardo Herrera Carrillo, comandante del Gaula Militar Meta. “El uso legítimo de la fuerza se hizo en cumplimiento a una orden judicial y para proteger la vida de nuestros soldados”, aseguró el uniformado.

Dicen las autoridades que el hombre era el encargado de “afectar la seguridad de la población a través de extorsiones, amenazas y presencia armada en la región”. Asimismo, el Gaula incautó armamento, munición de diferentes calibres, radios de comunicación, ropa táctica y equipos móviles, que, al parecer, servía para las operaciones de la disidencia en el sur del departamento.

Tras el retiro de los disidentes, al lugar llegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), quienes realizaron los actos urgentes y recolectaron pruebas en el lugar, para iniciar la judicialización de los atacantes.

