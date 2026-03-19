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Un dolor que no cesa: víctimas de falsos positivos en Casanare enfrentan a su victimario

Los familiares de personas ejecutadas extrajudicialmente en Casanare escucharon el reconocimiento de responsabilidad tardío por parte del teniente coronel en retiro Germán Alberto León Pérez, quien aceptó haber dado la orden para asesinar a 30 civiles inocentes. La audiencia puso de frente el dolor de víctimas como María Dolores Sánchez Ramírez, quien, pese a su esfuerzo por perdonar el asesinato de su hijo hace 20 años, exige que no vuelva a suceder.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
19 de marzo de 2026 - 10:58 a. m.
María Dolores Sánchez Ramírez poniendo una ofrenda de flores junto a la foto de su hijo, Giovanny Arias Sánchez, asesinaro en mayo del 2006 por militares del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez.
María Dolores Sánchez Ramírez poniendo una ofrenda de flores junto a la foto de su hijo, Giovanny Arias Sánchez, asesinaro en mayo del 2006 por militares del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez.
Foto: JEP

La voz destrozada de María Dolores Sánchez Ramírez, madre de Giovanny Arias Sánchez, rompió el silencio del auditorio de la biblioteca La Triada, en Yopal (Casanare), en la mañana del 18 de marzo de 2026. “¿Por qué me lo quitaron? ¿Por qué me quitaste a mi hijo?”, exclamó la mujer al ver proyectada en una pantalla la foto de su hijo, asesinado el 24 de mayo del año 2006 en Labranzagrande (Boyacá), por orden del teniente coronel en retiro Germán Alberto León Durán, entonces comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez (Birno). Su...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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Héctor Pinzón T(15733)Hace 16 minutos
Es increíble la monstruosidad a la que indujo el gobierno del peor sátrapa que ha gobernado este país.
Victor Llanos(61349)Hace 19 minutos
No entiendo como los promotores del paramilitarismo, de los falsos positivos, de las escombreras, de hornos, de masacres, aún tienen un partido como es el centro demoníaco, y una candidata como paloma que afirma que uribe es su papi y lo llamaría todo los días si "fuese" presidenta para consultarle. Y menos entiendo cómo existen colombianos que siguen con fanatismo la unión de tanta degradación, de tanta satanidad??? Que nos pasa? La verdad ni mi corazón ni mí lógica no entienden
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 38 minutos
Un dolor que no cesa: Cuándo los 18.677 niños secuestrados y violados por las FARC enfrentarán a sus victimarios?
Diana cp(85842)Hace 47 minutos
Si será cierto? parece que no por que no vemos nombres y apellidos y menos número de documento de las supuestas victimas, además que no explican el modo tiempo y lugar y hechos exactos de esta tragedia, huele como siempre a mentira de este espurio tribunal ilegitimo y no reconocido de los farucos que solo usa el dolor del pueblo para hacer politiquería y obligar a los militares a confesar crímenes que no han cometido con la amenaza que les meten un poco de años de cárcel.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 51 minutos
Cuándo las 18.677 víctimas de las farc podrán enfrentar a sus victimarios? Porque gracias a petro siguen impunes.
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