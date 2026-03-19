Un dolor que no cesa: víctimas de falsos positivos en Casanare enfrentan a su victimario

María Dolores Sánchez Ramírez poniendo una ofrenda de flores junto a la foto de su hijo, Giovanny Arias Sánchez, asesinaro en mayo del 2006 por militares del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez. Foto: JEP

La voz destrozada de María Dolores Sánchez Ramírez, madre de Giovanny Arias Sánchez, rompió el silencio del auditorio de la biblioteca La Triada, en Yopal (Casanare), en la mañana del 18 de marzo de 2026. “¿Por qué me lo quitaron? ¿Por qué me quitaste a mi hijo?”, exclamó la mujer al ver proyectada en una pantalla la foto de su hijo, asesinado el 24 de mayo del año 2006 en Labranzagrande (Boyacá), por orden del teniente coronel en retiro Germán Alberto León Durán, entonces comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez (Birno). Su...