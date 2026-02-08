Logo El Espectador
Un menor de edad está dentro de los muertos en bombardeo del gobierno al Eln en Catatumbo

Medicina Legal aseguró que cinco de los siete muertos del pasado 3 de febrero ya fueron identificados y entregados a sus familias. Esto se sabe.

Redacción Judicial
08 de febrero de 2026 - 06:32 p. m.
Un menor de edad está dentro de los muertos en bombardeo del gobierno al Eln en Catatumbo.
Foto: EFE - Mario Caicedo
Medicina Legal dio a conocer que ya tiene identificados cinco de los siete cuerpos de quienes murieron en los bombardeos del gobierno al Ejército de liberación Nacional (Eln) el pasado 4 de enero. Dentro de los cuerpos, está el de un menor de edad.

Según el comunicado de la entidad, a su sede de Cúcuta (Norte de Santander) llegaron desde el pasado 4 de enero los siete cuerpos. Dentro de estas personas fallecidas en el bombardeo, hay tres mujeres y cuatro hombres.

Adicionalmente, Medicina Legal dijo que uno de los cinco cuerpos identificados es de un menor de edad. Los restos de cada uno de los identificados ya fueron entregados a sus familiares.

Los bombardeos donde murieron estas personas iniciaron en la madrugada del pasado 4 de enero. En ese momento, las fuerzas militares aseguraron que las operaciones habían sido respetuosas “de los Derechos Humanos. Estas operaciones militares tienen como objetivo salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas por las confrontaciones que realizan los grupos armados organizados, estructura 33 y Eln”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de la red social X, en la que señaló que este es el bombardeo número 14 en lo que va de su mandato. Asimismo, invitó “al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca de manera voluntaria. Las oficinas de la Presidencia deben priorizar la sustitución de cultivos”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Pathos(78770)Hace 22 minutos
Debe primar el bienestar de la población campesina q ya lleva más de un año sometida a una tiranía bárbara q asesina, roba,persigue y desplaza y q solo con la fuerza militar del Estado deberá ser sometida y erradicada para q vuelva la prosperidad y el bienestar a esa región tan azotada por la narcoguerrilla
