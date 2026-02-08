Un menor de edad está dentro de los muertos en bombardeo del gobierno al Eln en Catatumbo. Foto: EFE - Mario Caicedo

Medicina Legal dio a conocer que ya tiene identificados cinco de los siete cuerpos de quienes murieron en los bombardeos del gobierno al Ejército de liberación Nacional (Eln) el pasado 4 de enero. Dentro de los cuerpos, está el de un menor de edad.

Según el comunicado de la entidad, a su sede de Cúcuta (Norte de Santander) llegaron desde el pasado 4 de enero los siete cuerpos. Dentro de estas personas fallecidas en el bombardeo, hay tres mujeres y cuatro hombres.

Adicionalmente, Medicina Legal dijo que uno de los cinco cuerpos identificados es de un menor de edad. Los restos de cada uno de los identificados ya fueron entregados a sus familiares.

Los bombardeos donde murieron estas personas iniciaron en la madrugada del pasado 4 de enero. En ese momento, las fuerzas militares aseguraron que las operaciones habían sido respetuosas “de los Derechos Humanos. Estas operaciones militares tienen como objetivo salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas por las confrontaciones que realizan los grupos armados organizados, estructura 33 y Eln”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de la red social X, en la que señaló que este es el bombardeo número 14 en lo que va de su mandato. Asimismo, invitó “al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca de manera voluntaria. Las oficinas de la Presidencia deben priorizar la sustitución de cultivos”.

