Un niño murió tras la caída de un explosivo que iba en un dron, en combates en el Catatumbo Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un niño de 10 años fue la última víctima mortal que dejan los combates entre disidencias de las Farc de alias “Calarcá” y el Eln en Catatumbo. Varias personas se encontraban reunidas en una iglesia cristiana cuando un explosivo, transportado por un dron, cayó sobre ellas en el Kilómetro 25, en zona rural de Tibú (Norte de Santander).

Además del menor que perdió la vida, seis personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de 2 y 17 años.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.