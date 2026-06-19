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Un niño murió tras la caída de un explosivo que iba en un dron, en combates en el Catatumbo

En medio de combates entre disencias de las Farc y el Eln, un explosivo transportado por un dron cayó sobre una iglesia cristiana en el sector Kilómetro 25, en zona rural de Tibú. Seis personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de 2 y 17 años.

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Redacción Judicial
19 de junio de 2026 - 07:20 p. m.
Un niño murió tras la caída de un explosivo que iba en un dron, en combates en el Catatumbo
Un niño murió tras la caída de un explosivo que iba en un dron, en combates en el Catatumbo
Foto: Óscar Pérez
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Un niño de 10 años fue la última víctima mortal que dejan los combates entre disidencias de las Farc de alias “Calarcá” y el Eln en Catatumbo. Varias personas se encontraban reunidas en una iglesia cristiana cuando un explosivo, transportado por un dron, cayó sobre ellas en el Kilómetro 25, en zona rural de Tibú (Norte de Santander).

Además del menor que perdió la vida, seis personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de 2 y 17 años.

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Por Redacción Judicial

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