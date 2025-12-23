Un policía asesinado y otro herido en emboscada armada en La Balsa (Cauca)

El uniformado fue emboscado en La Balsa (Cauca), cuando estaba en compañía de otro uniformado que resultó herido. Foto: Policía

El intendente Guillermo Martínez, de la Policía, fue asesinado en una emboscada en La Balsa (Cauca), cuando se transportaba en una patrulla. En el hecho, resultó herido otro uniformado que lo acompañaba y a esta hora recibe atención médica.

Por el crimen, el director de la institución, el general William Rincón, anunció el despliegue de grupos especializados para dar con los responsables. De acuerdo con la versión oficial, “hombres armados atacaron una patrulla de Policía Judicial que adelantaba labores de investigación en la zona”.

¡𝗡𝗢 𝗛𝗔𝗕𝗥𝗔́ 𝗜𝗠𝗣𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗!



Condeno con total firmeza el atentado criminal ocurrido en La Balsa, #Cauca, donde fue asesinado nuestro intendente 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻𝗲𝘇 mientras cumplía labores de investigación. Un patrullero resultó herido y recibe… pic.twitter.com/BI4qwgjWLS — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) December 23, 2025

Tras el crimen, “se dispuso el desplazamiento de grupos especializados de inteligencia e investigación, en articulación con unidades del Ejército Nacional de Colombia, con el fin de identificar, ubicar y capturar a los responsables de este crimen”.

La Policía calificó el hecho como un “acto terrorista, que constituye una grave violación a los derechos humanos y un ataque directo contra la institucionalidad y la convivencia ciudadana”.

A través de redes sociales se conocieron imágenes del lugar del crimen, en el que se ve un vehículo baleado. Aunque todavía no se conoce el grupo armado que estuvo detrás del ataque, las autoridades señalan como principales sospechosas a las disidencias de las Farc que hacen presencia en la zona.

El hecho se suma a la oleada de violencia y ataques en contra de la fuerza pública que han ocurrido este año en Cauca. Además, ocurre apenas tres días después del más reciente consejo de seguridad hecho en el departamento por hechos como el ocurrido el pasado martes 16 de diciembre, en el municipio de Buenos Aires (Cauca).

Durante al menos siete horas la población estuvo bajo el fuego de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”, que atacaron con explosivos y ráfagas de fusil sitios claves como la estación de Policía, el edificio de la Alcaldía Municipal y el Banco Agrario. El ataque armado sembró el terror en la población y dejó a ocho uniformados heridos.

Sobre ese ataque, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que “este ataque terrorista se dio de alguna manera a la limitación, a una debilidad que pudo haberse dado en inteligencia para conocer anticipadamente en qué momento y por dónde se estaban concentrando estos criminales”. Algo similar fue manifestado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reconoció que “hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas donde se perpetraron los atentados terroristas”.

