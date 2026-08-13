Un rescatista, una madre y tres días buscando vida entre los escombros de Pereira

Pereira tiene el segundo número más alto de víctimas del terremoto, superada solo por Cali. Foto: Jhonathan Quintero Villada

Pereira está en silencio. Bomberos, funcionarios de la Cruz Roja y voluntarios levantan sus puños y piden a quienes se encuentran en el parque La Libertad, en la carrera 8 con calle 13, que enmudezcan. Buscan un ruido, el más mínimo, que indique que entre los escombros todavía hay vida. Tal vez la persona más silenciosa del lugar es doña Mariela Nieto. No emite un sonido. Permanece completamente quieta, con la mirada fija en los escombros. Su hija podría estar allí, debajo de lo que hasta el lunes era un edificio de cuatro pisos. “Ella...