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Un rescatista, una madre y tres días buscando vida entre los escombros de Pereira

Mientras Andrés López removía piedras con la esperanza de encontrar sobrevivientes, Mariela Nieto esperaba frente a las ruinas alguna señal de su hija. Durante tres días, sus historias se cruzaron en uno de los puntos más golpeados por el terremoto. Al final, una llamada cambió todo.

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Ana Sofía Montes Peláez
14 de agosto de 2026 - 02:51 a. m.
Pereira tiene el segundo número más alto de víctimas del terremoto, superada solo por Cali.
Pereira tiene el segundo número más alto de víctimas del terremoto, superada solo por Cali.
Foto: Jhonathan Quintero Villada

Pereira está en silencio. Bomberos, funcionarios de la Cruz Roja y voluntarios levantan sus puños y piden a quienes se encuentran en el parque La Libertad, en la carrera 8 con calle 13, que enmudezcan. Buscan un ruido, el más mínimo, que indique que entre los escombros todavía hay vida. Tal vez la persona más silenciosa del lugar es doña Mariela Nieto. No emite un sonido. Permanece completamente quieta, con la mirada fija en los escombros. Su hija podría estar allí, debajo de lo que hasta el lunes era un edificio de cuatro pisos. “Ella...

Por Ana Sofía Montes Peláez

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