Una declaración y dos coincidencias: las dudas sobre la seguridad de Miguel Uribe Turbay

El senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025. Falleció dos meses después, el 11 de agosto. Foto: Senado

La Fiscalía General de la Nación avanza en la verificación de una declaración obtenida en julio de 2025, que daría cuenta de una posible infiltración a esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, antes de su asesinato. Aunque el ente investigador escuchó poco después del atentado la versión de un menor de edad que entregó información sobre la posible fuga de información sensible hacia la organización criminal que asesinó al precandidato presidencial, solo hasta ahora esa versión tomó fuerza como línea de investigación. La familia...