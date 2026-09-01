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Una declaración y dos coincidencias: las dudas sobre la seguridad de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía evalúa la veracidad de una declaración entregada por un menor de edad sobre el asesinato del senador del Centro Democrático, que apuntaría a la posible fuga de información por parte de algunos de sus escoltas hacia la organización que ejecutó el atentado. La esposa del político señaló que ya se lo había advertido al ente investigador, pero no tuvo respuesta.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
01 de septiembre de 2026 - 08:10 p. m.
El senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025. Falleció dos meses después, el 11 de agosto.
El senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025. Falleció dos meses después, el 11 de agosto.
Foto: Senado

La Fiscalía General de la Nación avanza en la verificación de una declaración obtenida en julio de 2025, que daría cuenta de una posible infiltración a esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, antes de su asesinato. Aunque el ente investigador escuchó poco después del atentado la versión de un menor de edad que entregó información sobre la posible fuga de información sensible hacia la organización criminal que asesinó al precandidato presidencial, solo hasta ahora esa versión tomó fuerza como línea de investigación. La familia...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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