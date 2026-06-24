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Una política de seguridad que no amenace los derechos humanos: el reto para De la Espriella

Los planes en materia de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, encaminados a la militarización, la “mano dura” y el fin de las negociaciones de paz han dejado un sabor agridulce en organizaciones sociales y comunidades que advierten amenazas a los derechos humanos. Expertos señalan que una estrategia sin respeto a ese factor podría terminar amenazando a la población, en lugar de protegerla.

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Redacción Judicial
24 de junio de 2026 - 12:00 p. m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, buscará construir su gobierno sobre dos pilares: la seguridad total y la “mano dura”.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, buscará construir su gobierno sobre dos pilares: la seguridad total y la “mano dura”.
Foto: Óscar Pérez

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, buscará construir su gobierno sobre dos pilares: la seguridad total y la “mano dura”. Mientras se prepara para llegar a la Casa de Nariño, el próximo mandatario ha señalado en varias oportunidades sus intenciones de militarizar el país, construir megacárceles, acabar las mesas de negociación de paz, y “destripar” a la izquierda.

Si bien en su discurso del pasado 21 de junio, tras conocerse el resultado del preconteo de la segunda vuelta, De la Espriella pareció ajustar su discurso al señalar que...

Por Redacción Judicial

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Celyceron(11609)Hace 23 minutos
Esto es pedirle peras al Olmo.
Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 56 minutos
Por qué siempre piensan primero en los DH de los hampones, criminales y genocidas y no en los de sus víctimas?
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