Una política de seguridad que no amenace los derechos humanos: el reto para De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, buscará construir su gobierno sobre dos pilares: la seguridad total y la “mano dura”.
Foto: Óscar Pérez
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, buscará construir su gobierno sobre dos pilares: la seguridad total y la “mano dura”. Mientras se prepara para llegar a la Casa de Nariño, el próximo mandatario ha señalado en varias oportunidades sus intenciones de militarizar el país, construir megacárceles, acabar las mesas de negociación de paz, y “destripar” a la izquierda.
Si bien en su discurso del pasado 21 de junio, tras conocerse el resultado del preconteo de la segunda vuelta, De la Espriella pareció ajustar su discurso al señalar que...
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