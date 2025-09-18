“Una victimización indiscriminada de la población”: JEP sobre política de secuestro de las Farc

Una de las víctimas en el escenario de la audiencia de verificación del caso 01 de secuestros. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los secuestros que ordenó ejecutar los jefes de las Farc convirtieron “a los seres humanos ‘en cosas’ cuyo valor no radicaba en su dignidad, sino en su valor de intercambio monetario para la organización armada”. Esta es una de las frases que usó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para describir esa aberrante política de plagios creada y lidera por el secretariado de la exguerrilla.

Con una sanción de ocho años de trabajos restaurativos, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Jorge Torres, alias “Pablo Catatumbo”; Pastor Lisandro Alape,...