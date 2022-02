Universidad Externado toma acciones legales para anular título de Jennifer Arias

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. Foto: Cámara de Representantes

La Universidad Externado radicó una demanda de nulidad para que el título de maestría que tiene la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, sea solo un papel sin ningún tipo de efecto. Pidió revocar el acta de grado del 2 de mayo de 2016, en la que consta el título de Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Tras evaluar la tesis de grado de Arias, el centro educativo concluyó que definitivamente cometió plagio.

Ante la presentación del recurso, la Sección Primera del Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda de nulidad. En concreto, la misma universidad pide que el acta de grado y el diploma de maestría de Arias no tenga valor. Lo mismo pidió para su compañera de estudio Leydy Largo Alvarado, con quien se presentó el documento “Los OCAD´S y su contradicción con las teorías de elección racional”.

La Universidad Externado argumentó que la maestría culmina con un trabajo de investigación. Como lo reveló El Espectador, y quedó registrado en el auto del Consejo, el texto presentado por Arias tenía similitudes casi calcadas con el texto del abogado constitucionalista peruano Christian Guzmán Napurí: “La llamada teoría del public choice y una introducción a su aplicación al control de los actos estatales”, publicado en 2002.

Luego de la investigación publicada por este diario, la Universidad Externado “comprobó que el trabajo de autoría de las señoras Arias Falla y Largo Alvarado, el cual fungió como requisito de grado para obtener sus títulos de Magíster, contiene plagio e infracciones graves al derecho de autor, al no ser parte de su contenido de creación propia, y, en su lugar, corresponde a apropiaciones indebidas de obras de otros autores”.

Por otro lado, en datos que quizás no se conocían sobre el escándalo, la Universidad Externado allegó a la justicia que el trabajo de grado se aprobó en contravía del Manuel de Procedimientos de Posgrado de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Al parecer, como el mismo centro educativo lo admitió, para la verificación del texto de Arias no hubo designación de jurados, evaluación de ellos y no fue sometido a una “adecuada sustentación”.

Previamente, El Externado comunicó que sometió la tesis de Arias ante un experto en derecho de autor y propiedad intelectual. Quien le puso la lupa al trabajo aseguró que bastaría con hacer una lectura simple para deducir cómo la presidenta de la Cámara introdujo fragmentos de otros textos. Por otro lado, la universidad confirmó que, en los primeros días de noviembre pasado, ambas autoras radicaron dos copias de un documento, aduciendo que se trataba de la versión final y definitiva de su tesis de grado.

Tras el anuncio de la universidad, Arias emitió un mensaje y un video por medio de sus redes sociales, en los cuales afirmó que no hubo debido proceso y que el tema se aclarará ante las autoridades judiciales. La presidenta de la Cámara señaló que la justicia penal no era el mejor escenario para dirimir las críticas en su contra, pero que está preparada para demostrar su inocencia. El pasado 25 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia la citó a versión libre.

