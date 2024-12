Nuevo hallazgo de restos óseos en La Escombrera de la Comuna 13, en Medellín. Foto: Isabel Valdés – Diego Pérez | JEP

La jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmaron en la noche de hoy un nuevo hallazgo de restos humanos en La Escombrera de la Comuna 13, en Medellín. Este es el tercer hallazgo forense de la semana en el polígono priorizado, resultado de las labores de búsqueda en la que es conocida como la “fosa a cielo abierto” más grande del país.

Ahora el Instituto Nacional de Medicina Legal adelantará las labores y procedimientos necesarios para dar con la identidad de las personas cuyos restos de estructuras óseas fueron hallados en La Escombrera, al occidente de la capital antioqueña.

Este hallazgo es clave porque La Escombrera ha sido señalada por las víctimas de la violencia de los años 2000 en Antioquia como un lugar de inhumación clandestina de personas desaparecidas y asesinadas en hechos violentos de esos años.

Las primeras intervenciones a la zona priorizada, que tiene una extensión de 2.417 metros cuadrados del total de 6.912 metros cuadrados en la parte alta de la comuna San Javier, solo habían dado como resultado el hallazgo de prendas de vestir, accesorios, documentos y huesos de animales.

Primer hallazgo en La Escombrera

El primer hallazgo de restos humanos ocurrió el pasado miércoles 18 de diciembre, cuando la JEP y la UBPD confirmaron que en la zona se recuperaron las estructuras óseas correspondientes a dos personas.

“En el marco de las medidas cautelares de protección de lugares de inhumación que adelanta la Sección, en plena coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, fueron halladas las primeras estructuras óseas que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado en La Escombrera de la comuna 13″, dijo el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, relator del caso, tras el primer hallazgo.

El togado explicó que el reporte del primer hallazgo se dio mientas el equipo técnico removía tierra con maquinaria para garantizar la estabilidad del terreno en la zona de intervención de La Escombrera, sitio que desde el 20 de agosto de 2020 está protegido por medidas cautelares de la JEP que impiden cualquier actividad en los lotes que pueda entorpecer las labores de búsqueda.

Hasta el 4 de octubre de 2023, un par de días después de que la JEP ampliara por un plazo de 12 meses más la vigencia de las medidas cautelares, se conoció el primer informe del hallazgo de elementos como prendas de vestir en el sitio. Un año más tarde se confirma el hallazgo de un posible tercer cuerpo en el lugar, según información preliminar.

“Hoy quiero ser breve. Debo ser breve. No quiero llenar de palabras, de ruido, el martirio solemne y el dolor de décadas, ya de décadas, que aquí se recoge. Quisiera no decir mucho para no perturbar el silencio de las madres ausentes que arañaron esta montaña de escombros con la fuerza del amor, la memoria y la desgarrada esperanza. Quisiera no musitar palabra porque las vocales tienen un sonido profano en este paraje sinónimo de impunidad”, dijo el magistrado Salazar al anunciar el primer hallazgo de restos humanos en el sitio.

El aporte de las víctimas

Desde la JEP y la UBPD han destacado la importancia de los aportes de las familias buscadoras, que han permitido que el trabajo de las instituciones sea más efectivo, tanto en la emisión de órdenes para la búsqueda de desaparecidos por parte del tribunal de cierre, como para las labores en campo.

“Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo. A cargo de este proceso hay un equipo técnico forense compuesto por una antropóloga líder, tres antropólogas profesionales, un asistente forense y un topógrafo. Además, hay otras 18 personas que trabajan en el lugar, incluyendo ingenieros, maquinistas, topógrafos, operarios, conductores y jornaleros”, señaló el magistrado Salazar.

El hallazgo de restos humanos en La Escombrera es un parteaguas en la búsqueda de los desaparecidos en Colombia y un punto clave para el esclarecimiento de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno, da esperanza a las familias buscadoras y anima la labor de las instituciones del sistema de justicia y paz.

