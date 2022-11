Uribe le vuelve a ganar caso de tutela a Daniel Mendoza, creador de “Matarife”

Ex presidente de la República durante locución después de su reunión con el presidente electo Gustavo Petro Foto: Jorge Londoño - José Vargas

El expresidente Álvaro Uribe tiene, de nuevo, el respaldo de la Corte Constitucional en un proceso de tutela contra el activista Daniel Mendoza, creador de la serie web “matarife”. El líder natural del Centro Democrático logró, a mitad de año, que su adversario judicial rectificara una serie de señalamientos en su contra, asociados con el paramilitarismo y la violencia en Colombia. Mendoza buscó la nulidad de ese fallo, pero la alta corte se lo negó.

Para empezar, la Corte Constitucional señaló que los argumentos de la nulidad presentada por Mendoza no eran “claros, precisos, expresos, pertinentes, ni suficientes”. Que eran tan ininteligibles, que no seguían un hilo conductor. Además, que estaban fundados en juicios generales y no planteaban argumentos concretos para demostrar la supuesta arbitrariedad de la sentencia.

“Partían de premisas que no eran ciertas y no cuestionaban contenidos objetivos de la decisión; no estaban dirigidos a demostrar una vulneración del derecho al debido proceso, sino a reabrir el debate jurídico o probatorio que se llevó a cabo en la sentencia T-242 de 2022 (la que obligó a la rectificación); y, por último, no permitían advertir que la Sala Quinta había vulnerado los derechos fundamentales del señor Mendoza Leal”, explicó la Corte Constitucional.

En junio pasado, la Corte protegió los derechos de Uribe Vélez a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana. Todo luego de conocerse ampliamente durante el periodo de cuarentena por COVID-19 la serie web “Matarife: un genocida innombrable”, en la cual el expresidente es el protagonista de una serie de supuestos hechos que van desde apoyo al paramilitarismo hasta el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador.

La Corte, tras considerar que fue mancillado el buen nombre del expresidente, le ordenó a Mendoza retractarse en tres aspectos. En el primero, tras publicar en su cuenta de Twitter “ElQueLosDelata”, que “Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. Para poderlo afirmar hay que ser penalista. No es una exageración. El Aparato Organizado de Poder de Matarife en Colombia durante 30 años no ha dejado de producir cadáveres”.

En el segundo, por la serie de afirmaciones sin sustento que están contenidas en “Matarife”. Mendoza debería corregir que, a su juicio, Uribe es desde un paramilitar hasta un narcotraficante. Asimismo, que tiene a su cargo una “empresa de la muerte”, que incluso habría ordenado la muerte de Jaime Garzón. En el tercero, por una entrevista con el periodista y activista político Hollman Morris, en la que mencionó que Uribe “organizó masacres”. Mendoza no tiene como probar dichas palabras.

No obstante, en la misma decisión la Corte definió que Mendoza no deberá retirar todo su contenido, ya que la serie no trata únicamente sobre el expresidente Uribe. En “Matarife” se menciona a varios funcionarios, paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas. Además, el contenido de esta serie trata varias situaciones que no tienen ninguna relación con el actuar de Uribe, ni con su gestión.

