Corte Constitucional ordena rectificación al autor de “Matarife”

Daniel Mendoza perdió la tutela que interpuso el expresidente Uribe por sus declaraciones contra este. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

La Corte Constitucional, después de estudiar una tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ordenó a Daniel Mendoza rectificar varias declaraciones que este emitió, tanto en su serie “Matarife” como en sus redes sociales, en contra del exmandatario. A pesar de esto, la Corte no aceptó el deseo del expresidente de que se le ordenara a Daniel Mendoza no difundir su serie web.

La tutela que presentó el expresidente Uribe buscaba, además de la rectificación por parte del creador de esta serie, que esta no fuera difundida y que todos sus capítulos y los mensajes que Mendoza publicaba fueran retirados. La Corte consideró que los deseos de retirar este contenido por parte del expresidente sería una clara restricción a la libertad de expresión contra Daniel Mendoza.

La Sala aseguró que solo unas declaraciones de Daniel Mendoza, publicadas en su serie, una entrevista que sostuvo con Hollman Morris y varios trinos desde la cuenta de Twitter @ElQueLosDelata constituían hechos que merecían rectificación por parte de Mendoza. Esto, debido a que la Corte considera que estos mensajes de Mendoza en los que se refiere al expresidente no están cobijados por la libertad de información.

La Corte definió que Mendoza no deberá retirar todo su contenido, ya que la serie no trata únicamente sobre el expresidente Uribe. En “Matarife” se menciona a varios funcionarios, paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas. Además, el contenido de esta serie trata varias situaciones que no tienen ninguna relación con el actuar de Uribe, ni con su gestión. En la serie también se realizan denuncias contra otras personas.

La Alta Corte ordenó que Mendoza rectifique afirmaciones en las que señala a Uribe de “genocida”, “asesino determinador, de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano”, y de liderar una “empresa de la muerte” compuesta por paramilitares, narcotraficantes y otros criminales. Además, Mendoza deberá aclarar información según la que un fallo de tutela le permite referirse a Uribe como “matarife”, “paramilitar”, “narcotraficante” y otros términos.

Según esta Sala, Daniel Mendoza deberá hacer cada rectificación a través de cada uno de los medios por los que realizó sus afirmaciones, menos las que realizó en la entrevista con Hollman Morris que deberán hacerse a través de un video en su cuenta de Twitter. Al final, la Corte le ordenó cumplir “con las cargas de veracidad e imparcialidad previstas por el artículo 20 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional cuando ejerza la libertad de información y de prensa”.

