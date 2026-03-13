Viceprocurador afirma que presidente Petro “confunde su rol” al hablar de fraude electoral

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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Este martes 13, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realiza una audiencia para analizar la solicitud de una medida cautelar que busca que el presidente Gustavo Petro se abstenga de hacer afirmaciones sin pruebas sobre el sistema electoral colombiano. El trámite se desarrolla mientras se resuelve una acción popular que cuestiona sus declaraciones sobre ese proceso.

Por meses, el presidente Gustavo Petro ha realizado publicaciones en su cuenta de X con presuntos señalamientos contra el registrador nacional, Hernán Penagos, y el proceso electoral. El viceprocurador Julián Andrés Fernández se refirió a esto durante su intervención en la audiencia.

“La Registraduría registra, desde noviembre del año pasado, de manera sistemática y reiterada, un número muy significativo y elevado de Twitters en los cuales se está cuestionando el proceso antes de que se iniciaran propiamente las elecciones como tal”, señaló Fernández.

En este contexto electoral, el viceprocurador agregó que “se están confundiendo, por parte del señor presidente de la República, el título que tiene, que es ser el representante de la unidad nacional, con un actor político o con un quejoso en procesos disciplinarios o penales”.

El funcionario de la Procuraduría detalló que se “han hecho afirmaciones por parte del señor presidente de la República en contra del procurador y del registrador, donde se acusa —y no es una opinión, porque la opinión tiene un contenido veritativo—, pero al procurador desde hace una semana se lo viene acusando de mentiroso”.

La audiencia sobre la medida cautelar continuará el próximo viernes 20 de marzo a las 8:00 a. m. En esa oscación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, brindará sus declaraciones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Inicio del caso que busca limitar declaraciones presidenciales

La solicitud fue presentada dentro de una acción popular interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán contra la Presidencia de la República de Colombia. El proceso busca determinar si las afirmaciones del mandatario pueden afectar el adecuado funcionamiento del sistema electoral y la confianza de los ciudadanos en esa función pública.

En un auto firmado por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, el tribunal decidió tramitar la solicitud de medida cautelar por el procedimiento ordinario, teniendo en cuenta la relevancia del caso y su impacto en la confianza institucional en los procesos electorales.

“El propósito de la audiencia será escuchar a los sujetos procesales, a los expertos y a los acompañantes del proceso electoral convocados en relación con la solicitud de medida cautelar elevada por el señor Agente del Ministerio Público y, en general, con las garantías del sistema electoral en el contexto que ofrece el reclamo de protección de derechos colectivos, formulado por el actor popular”, detalló el auto.

La solicitud de la medida cautelar fue presentada por la Procuraduría General de la Nación, que pidió adoptar una decisión preventiva mientras se estudia el fondo del proceso. El objetivo es proteger el derecho colectivo al adecuado funcionamiento del servicio público de la función electoral.

En su petición, el Ministerio Público solicitó que se ordene “la inmediata cesación de las actividades que puedan amenazar, originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando, al derecho colectivo al servicio público administrativo de la función electoral y a que su prestación sea eficiente y oportuna, solicitándole al señor Presidente de la República que, en sus alocuciones presidenciales, discursos públicos o en sus redes sociales, omita transmitir o retransmitir cualquier afirmación, opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral”.

Debido a la trascendencia del caso, el tribunal decidió no resolver la solicitud de manera urgente y optó por convocar a una audiencia para escuchar a las partes, así como a expertos que puedan aportar elementos de análisis sobre la procedencia de la medida cautelar dentro de la acción popular que busca frenar los señalamientos del presidente Petro en redes sociales.

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