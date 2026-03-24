Violencia contra la familia Turbay: de las Farc al atentado contra Miguel Uribe

Nueve personas han sido judicializadas hasta el momento por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La pregunta que aún no se ha despejado del todo es la de quién ordenó el crimen. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Casi nueve meses después del magnicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación solicitó la captura de la cúpula de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc comandada por alias “Iván Márquez”. Una determinación que pone en el plano de la autoría intelectual a los presuntos responsables de un crimen que conmocionó a Colombia.

En otras palabras, el ente investigador ya enfiló sus cargas para endilgar responsabilidad penales, no a quien disparó ni organizó el atentado el pasado...