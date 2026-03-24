Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Violencia contra la familia Turbay: de las Farc al atentado contra Miguel Uribe

La Fiscalía ordenó capturar a siete mandos de la Segunda Marquetalia, la disidencia al mando de “Iván Márquez”, por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Según el ente investigador, se trató de un crimen político como los muchos que ha sufrido la familia Turbay durante décadas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
24 de marzo de 2026 - 11:28 p. m.
Nueve personas han sido judicializadas hasta el momento por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La pregunta que aún no se ha despejado del todo es la de quién ordenó el crimen.
Nueve personas han sido judicializadas hasta el momento por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La pregunta que aún no se ha despejado del todo es la de quién ordenó el crimen.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Casi nueve meses después del magnicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación solicitó la captura de la cúpula de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc comandada por alias “Iván Márquez”. Una determinación que pone en el plano de la autoría intelectual a los presuntos responsables de un crimen que conmocionó a Colombia.

En otras palabras, el ente investigador ya enfiló sus cargas para endilgar responsabilidad penales, no a quien disparó ni organizó el atentado el pasado...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Caso Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay

Disidencias de las Farc

Segunda Marquetalia

Iván Márquez

Fiscalía

Capturas

Seguridad

Centro Democrático

PremiumEE

 

Michael Myers(apgw0)Hace 22 minutos
Bajo las húmedas enaguas del funcionario corrupto gustavo féretro se planean asesinatos. El arquitecto del fracaso, el sr cepeda, responsable de las concesiones a los bandidos, guarda silencio.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.