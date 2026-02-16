Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Violencia en Valle del Cauca reactiva crisis y reclamos al Gobierno

Los asesinatos de dos hombres y una menor de siete años el fin de semana pasado en los municipios de Tuluá y Versalles reactivaron las alarmas en el Valle del Cauca, mientras que sus autoridades insisten al gobierno mayor acción. Aseguran que, pese a los esfuerzos de la gobernación y de las alcaldías, la crisis de seguridad no se puede atender sin apoyo del Estado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias y Valentina Gutiérrez Restrepo
17 de febrero de 2026 - 12:07 a. m.
En municipios como Tuluá, la situación de seguridad se ha agravado por las extradiciones de jefes criminales, como la de alias “Pipe Tuluá”. (Imagen de referencia).
En municipios como Tuluá, la situación de seguridad se ha agravado por las extradiciones de jefes criminales, como la de alias “Pipe Tuluá”. (Imagen de referencia).
Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Dos hechos de violencia sembraron el horror el último fin de semana en Valle del Cauca. El cuerpo sin vida de un comerciante que había sido reportado como desaparecido desde diciembre pasado fue hallado en Tulu en la noche del pasado 14 de febrero. Casi al tiempo, en el municipio de Versalles, un ataque por parte de hombres armados dejó como víctimas a un hombre y a una niña de tan solo siete años. Las autoridades no descartan la participación de grupos al margen de la ley, entre ellos el frente 57 de las disidencias de las Farc. Aunque desde...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Valle del Cauca

orden público

violencia

Tuluá

Versalles

Fuerza publica

sicariato

Menores de edad

Gobierno Petro

crisis de seguridad

PremiumEE

disidencias de las Farc

La Inmaculada

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.