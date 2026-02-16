Violencia en Valle del Cauca reactiva crisis y reclamos al Gobierno

En municipios como Tuluá, la situación de seguridad se ha agravado por las extradiciones de jefes criminales, como la de alias “Pipe Tuluá”. (Imagen de referencia). Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Dos hechos de violencia sembraron el horror el último fin de semana en Valle del Cauca. El cuerpo sin vida de un comerciante que había sido reportado como desaparecido desde diciembre pasado fue hallado en Tulu en la noche del pasado 14 de febrero. Casi al tiempo, en el municipio de Versalles, un ataque por parte de hombres armados dejó como víctimas a un hombre y a una niña de tan solo siete años. Las autoridades no descartan la participación de grupos al margen de la ley, entre ellos el frente 57 de las disidencias de las Farc. Aunque desde...