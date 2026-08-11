Viuda de Miguel Uribe: “Sería vergonzoso que este magnicidio se quede sin esclarecer”

Nueve personas han sido capturadas y judicializadas por su vinculación con la ejecución el crimen, pero no hay certeza aún sobre quién lo ordenó Foto: El Espectador - José Vargas

“No siempre hay justicia cuando hay una condena”. Esas son las palabras con las que María Claudia Tarazona describe los avances de las autoridades en la investigación sobre el magnicidio de su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El político de 39 años falleció hace justo un año, el 11 de agosto de 2025, dos meses después de haber sido víctima de un atentado mientras daba un discurso en el parque El Golfito, del barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

Aunque nueve personas han sido capturadas por su...