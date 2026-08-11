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Viuda de Miguel Uribe: “Sería vergonzoso que este magnicidio se quede sin esclarecer”

Un año después del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio de 2025 en Bogotá, el expediente sobre el crimen sigue desbordado de preguntas pendientes, especialmente las relacionadas con quién dio la orden de asesinarlo. Su familia expresó que la Fiscalía “se sintió satisfecha” con capturar a quienes dispararon, pero es insuficiente.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
11 de agosto de 2026 - 11:02 a. m.
Nueve personas han sido capturadas y judicializadas por su vinculación con la ejecución el crimen, pero no hay certeza aún sobre quién lo ordenó
Nueve personas han sido capturadas y judicializadas por su vinculación con la ejecución el crimen, pero no hay certeza aún sobre quién lo ordenó
Foto: El Espectador - José Vargas

“No siempre hay justicia cuando hay una condena”. Esas son las palabras con las que María Claudia Tarazona describe los avances de las autoridades en la investigación sobre el magnicidio de su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El político de 39 años falleció hace justo un año, el 11 de agosto de 2025, dos meses después de haber sido víctima de un atentado mientras daba un discurso en el parque El Golfito, del barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

Aunque nueve personas han sido capturadas por su...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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Gilberto R.M.(54899)Hace 7 minutos
Mientras la generosidad y SOLIDARIDAD internacionales tales como México, Cuba, Venezuela, España, incluso de la martirizada Patria Palestina es evidente, el mundo es testigo cómo desde el ESPURIO gobierno de la ESPRIELLA- en el mismo momento de la terrible tragedia que sacudía a Colombia-, este cínico personaje estaba feliz apoyando el despojo de los Altos de Golán para satisfacer a Israel y que Netanyahu pueda seguir "DESTRIPANDO NIÑOS en GAZA impúnemente, como se lo ordena TRUMP.
Enrrique(25171)Hace 14 minutos
Querrá decir, minicidio ...
Frapolo(7328)Hace 1 hora
Pero si el padre opina que detrás del atentado se encuentra el Centro Dem.
Juancho(17942)Hace 2 horas
Es bueno tratar que el tema no muera, pero a un poco más de 3 horas de colgado el artículo solo hay 3 participaciones y dos comentarios. Ya a quienes les instrumenralizaban el tema para culpar a Petro han desaparecido.
Carlosé Mejía(19865)Hace 2 horas
La viuda de Miguel Uribe continúa afirmando que se trataba de un ser excepcional. Sé que la señora tiene derecho de fantasear y que nuestra idiosincracia enseña que no hay muerto malo pero la verdad es otra muy distinta: Miguel Uribe era un politiquero derechista mediocre, no un prócer.
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