Volteo de tierras en Bogotá: condenan a exfuncionaria por megapredio en Ciudad Bolívar

Predio La Azotea - Ciudad BolÌvar? Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un juzgado penal de Bogotá condenó a siete años de prisión a la excorregidora de Mochuelo Bajo, Luz Elena Guerra Ladino por haber torcido un proceso administrativo con el fin de favorecer a Rafael Forero, hijo del fallecido Rafael Forero Fetecua, un político liberal, congresista y exconcejal de Bogotá que fue conocido en los años 80 por ser uno de los mayores urbanizadores piratas del país.

Este hombre alega ser propietario de los tres lotes que integran el megalote de La Azotea, que tiene más de 300 hectáreas y que es conocido por el Palo del Ahorcado, un popular sitio de peregrinaje al sur de Bogotá.

Según el fallo de primera instancia, Guerra Ladino, en ejercicio de su función como corregidora de Mochuelo Bajo, consignó un documento público falso dentro del expediente policivo de la Corregiduría de Mochuelo Bajo, con el fin de favorecer al hijo de Rafael Forero.

El documento, conocido por este diario, señala que esa actuación ilegal de la corregidora, lesionó de manera efectiva el bien jurídico de la administración pública al quebrantar los principios de “legalidad, competencia, publicidad, transparencia y control, ya que Luz Elena Guerra Ladino, en su calidad de Corregidora desconoció el informe técnicos de la arquitecta Diana Alfonso y del ingeniero Fabián Balbuena demostraron que el objeto real de la querella no correspondía con los predios Azotea 1, 2 y 3, El Chipo) y que los “chips” del querellante, Forero, no se podían ubicar.

El lote La Azotea 1 fue legalmente adquirido en 2017 por Malkenu SAS, empresa con varios socios y gerenciada por el promotor inmobiliario Eduardo Romano, quien ya era dueño de otros dos lotes (La Azotea 2 y 3), los que adquirió cuando compró la constructora Suever SAS.

“Pese a ello, la funcionaria falló a favor del querellante y ordenó restituciones sobre bienes y personas ajenas al trámite, desconociendo la intervención del Ministerio Público que pidió suspender por confusión de folios y terceros afectados”, señala la decisión judicial.

De acuerdo con el fallo de 76 páginas, la condenada en primera instancia: “La culpabilidad de Luz Elena Guerra Ladino se encuentra plenamente demostrada, pues actuó con dolo directo, esto es, con conocimiento y voluntad de realizar los actos prohibidos por la ley penal; no se trató de un error técnico, de una omisión involuntaria ni de una confusión en la interpretación normativa, sino de una conducta deliberada y consciente de contrariar el orden jurídico.

El fallo puede ser apelado por la exocrregidora de Mochuelo Bajo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.