Volvieron a secuestrar a los soldados recién liberados tras asonada en Meta

Se trata de los soldados Ángel González Garcés (izq.) y Édgar Mina Carabalí (der.). Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los solados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, secuestrados el pasado 3 de noviembre en medio de una asonada en La Macarena (Meta), y recién liberados en la tarde de este martes, volvieron a ser secuestrados. Así se lo confirmaron a El Espectador fuentes del Ejército, las cuales aseguraron que los uniformados estaban a la espera de que los soldados fueran recogidos por un grupo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) que se dirigía hacia el lugar.

De acuerdo con la información conocida por este diario, los soldados fueron abandonados en un paraje, aproximadamente a 22 km del sitio donde fueron secuestrados. González Garcés y Mina Carabalí, según fuentes del Ejército, fueron entregados a un sacerdote y estaban a la espera de que la MAPP/OEA llegara por ellos. Sin embargo, la comunidad volvió a recogerlos y se los llevó.

Ahora, según las fuentes en la zona, la comunidad está pidiendo que la mujer capturada por la fuerza pública en medio de la asonada, sea llevada hasta el lugar donde están los soldados para negociar la liberación. Según una comunicación de la Corporación de trabajadores Campesinos Agropecuarios y Ambientales de Los Llanos del Yarí Municipio La Macarena (Meta), Liceth Daza Hoyos, la mujer capturada, no es responsable de ningún hecho criminal.

“Por este motivo como prenda de garantía las comunidades realizaron la detención de dos saldados en lugar. La comunidad desea manifestar que la señora Daza Hoyos no es responsable de los hechos que motivaron el operativo, ya que no era el objetivo de la intervención ni figura como propietaria del predio en cuestión. Además, es madre cabeza de hogar y tiene bajo su cuidado a tres menores de edad, lo que la ubica en una situación de especial vulnerabilidad”, se lee en el documento.

Asimismo, exigieron “la presencia inmediata de las delegaciones de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las comunidades, con el fin de mediar en la situación”. Igualmente, que “la señora Liceth Daza Hoyos esté presente en cualquier proceso de negociación relacionado con la liberación de los soldados, en reconocimiento de su condición y para asegurar un diálogo justo y transparente”.

El primer plagio se registró cuando los dos uniformados, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento 12, fueron secuestrados durante una operación conjunta con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo de la operación era apoyar a las autoridades en la captura de la mujer, sobre la que ahora hacen las exigencias.

Según confirmó el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “los soldados fueron forzados a vestir prendas civiles y conducidos contra su voluntad hacia un lugar desconocido. Su vida e integridad son una prioridad absoluta del Estado”.

Quienes tocan y agreden a un militar están atacando el corazón de la Nación: rechazo absoluto el secuestro nuestros dos soldados profesionales en La Macarena, Meta



Como Ministro de Defensa Nacional, y en nombre de todo el pueblo colombiano, rechazo de manera categórica el vil… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 4, 2025

“El secuestro, cometido bajo el amparo de unas personas en connivencia con las disidencias del cartel de alias Calarca, confirman la perversa alianza para fomentar el crimen y el delito, que luego hace metástasis en masacres, terrorismo y desplazamiento forzado a las mismas comunidades”, dijo en su cuenta de X el alto funcionario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.