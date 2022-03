W Radio le gana tutela a socio minoritario de Millonarios

Imagen de referencia.

En marzo de 2021, el socio minoritario de Millonarios, Santiago Pardo, entró a las oficinas del club e inspeccionó las actas de juntas y estados financieros. W Radio obtuvo los videos de ese día y en un programa debatió sobre si Pardo tomó fotos y grabó videos, lo cual está prohibido según las reglas administrativas del equipo Embajador. En el programa algunos periodistas opinaron que sí y otros dejaron su duda. Incluso, un primer título fue publicado con la pregunta: “¿Micro-corrupción?”, Pardo inició acciones legales, para proteger su buen nombre, pero la Corte Constitucional acaba de fallar en su contra la acción de tutela.

Días después de entrar a la oficina de Millonarios, Pardo accedió a ser entrevistado en vivo en W Radio, programa que fue transmitido por Twitter, YouTube y Facebook Live. Entonces, los periodistas mostraron las imágenes de Pardo durante su inspección. Además, revelaron, con firma incluida, el compromiso de Pardo de no tomar fotos a los documentos. Uno de los periodistas, Juan Pablo Calvas, mencionó que “un abogado, que además tengo entendido que estuvo en un altísimo Tribunal, le hacen firmar un papel y aparentemente y creo (…) que firmar el papel es un saludo a la bandera porque no hay compromiso de absolutamente de nada”.

Otro periodista dio su opinión así: “pueden observar ahí cómo en este video aparece el abogado. Está observando unos documentos y pues disimuladamente saca su teléfono celular y lo que se observa es que aparentemente está tomando unas fotografías y haciendo quizás un video del material que está revisando, del expediente o del documento que está revisando allí”. Al final, el medio cambió la nota y la dejó cómo: “¿No tomó fotografías? Accionista de Millonarios es acusado de violar normas del club”.

El expediente, luego de un par de instancias, con resultados distintos, llegó a la Corte Constitucional. En síntesis, la alta corte consideró que las afirmaciones y valoraciones mencionadas durante la trasmisión constituyeron opiniones y no información dura. Por tanto, no son objeto de rectificación de acuerdo con la jurisprudencia nacional traía al debate. La Corte encontró que, aunque unos invitaron a pensar a sus oyentes que Pardo sí habría tomado las fotos, las demás intervenciones terminaron en que el público quedara con la duda. Y, en consecuencia, tomara su propia posición.

“Esta pauta elemental de la jurisprudencia, se limita a recoger la experiencia más que centenaria de las sociedades libres, en las que circula el adagio propio del oficio de la comunicación social: el comentario es libre, la información es sagrada (…) lo cierto es que este (Pardo) tuvo la oportunidad de rebatir las opiniones de los periodistas y exponer su versión de los hechos, de tal manera que el público podía contrastar las opiniones de los periodistas con el dicho del accionante y sacar sus propias conclusiones”, señaló la Corte.

Pardo, no obstante, venía de obtener una victoria judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá. EL pasado 17 de junio, en segunda instancia, ese despacho indicó que “los periodistas emitieron juicios personales sobre las imágenes de los videos que trasmitieron en simultáneo, descartándose de esta manera que se hubiere publicado una información noticiosa sobre la situación que acaeció”. Durante todo el expediente, por otro lado, se reprochó al medio por no entregar los videos en la oficina “Embajadora” a Pardo. W Radio respondió que sufrieron un daño y no fue posible recuperarlos. Millonarios, por su parte, se limitó a decir que nunca filtró los videos.

