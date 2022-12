¿Y el caso de violencia sexual en la JEP?: las expectativas crecen ante el silencio

Mujeres que sufrieron violencia sexual en la guerra le exigen a la JEP que abra una investigación y que les dé respuestas sobre sus casos, en el marco del día de la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el conflicto, que se conmemora este 25 de mayo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Han pasado más de cuatro meses desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció en julio que abriría un macrocaso de violencia sexual. Desde entonces, la Sala de Reconocimiento de Verdad, que es la que adelanta las investigaciones por los crímenes más graves cometidos en la guerra, no ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los casos que ha generado más expectativas en las víctimas y en los movimientos de mujeres. Todavía no hay un número estimado de hechos o de víctimas, no se ha asignado el caso formalmente a ningún magistrado y, según fuentes que tienen como saberlo, no parece que vaya a ocurrir este año.

