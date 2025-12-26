“La estigmatización desde el Estado genera entornos de violencia”: presidente de la CIDH

Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidente de la corporación, José Luis Caballero. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cuál es el diagnóstico de la CIDH tras la visita in loco a los territorios del país?

Lo que advertimos en la visita en territorio tiene que ver con la ausencia del Estado y el olvido desde el centro hacia sectores de la población y hacia los territorios más excluidos. Esa falta de actuación permite desplazamiento forzado, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otros. El informe trata de revertir todo eso con recomendaciones fundamentales sobre un plan de paz y de acceso a la justicia. La ausencia...