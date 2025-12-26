Logo El Espectador
Judicial
“La estigmatización desde el Estado genera entornos de violencia”: presidente de la CIDH

Tras la visita in loco al país, el presidente de la CIDH, José Luis Caballero, advierte sobre la ausencia del Estado en los territorios, el recrudecimiento de la violencia y los efectos que los discursos oficiales pueden tener sobre la prensa, la seguridad y la democracia. Además, reiteró la necesidad de una justicia más robusta que no le deje espacio a la impunidad.

Paulina Mesa Loaiza
26 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidente de la corporación, José Luis Caballero.
Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidente de la corporación, José Luis Caballero.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cuál es el diagnóstico de la CIDH tras la visita in loco a los territorios del país?

Lo que advertimos en la visita en territorio tiene que ver con la ausencia del Estado y el olvido desde el centro hacia sectores de la población y hacia los territorios más excluidos. Esa falta de actuación permite desplazamiento forzado, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otros. El informe trata de revertir todo eso con recomendaciones fundamentales sobre un plan de paz y de acceso a la justicia. La ausencia...

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
micorriza(d243q)Hace 49 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita ?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?
DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 54 minutos
En Colombia, "ausencia de Estado en los territorios" es un lugar común. Y los grupos irregulares ponen 'minas' a todo intento de llegar allí.
