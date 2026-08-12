“Ya no puedo volver a mi casa”: el drama de los damnificados por el terremoto en Manizales

Al menos 2.000 personas más que se quedaron sin techo en la capital de Caldas. Foto: Ana Sofía Montes

“Ya no puedo decir: ‘Ahorita voy a mi casa’, porque no puedo volver. Ya no tengo casa”. Así describe Diana Sofía Quintero Cárdenas, una joven en Manizales de 19 años, cómo es su vida ahora, luego del terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Como ella hay al menos 2.000 personas más que se quedaron sin techo en la capital de Caldas.

Su hermana, Sara Quintero Cárdenas, cuenta que el lugar donde vivían, ubicado en el edificio El Mirador, en el barrio Milán, quedó inhabitable. “Todas las paredes se rompieron. Los...