Judicial
17 de diciembre de 2025 - 03:05 p. m.

“Yo me defino como el ‘rapitendero’ de la Constitución”: procurador Eljach

En entrevista con El Espectador, el procurador general Gregorio Eljach habla sobre los límites del poder presidencial, el lenguaje político, las elecciones que vienen y por qué, advierte, los riesgos son internos.

Paulina Mesa Loaiza

Camilo Suárez

Catalina Mesa Urquijo

