Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Zulma Guzmán, señalada por envenenamiento de niñas con talio, a puertas de su extradición

El 12 de enero se reanudará la audiencia ante el Tribunal de Westminster, donde avanza el trámite para que se avale la extradición de la mujer hacia Colombia. La Fiscalía dice que de su parte ya se cumplieron todos los requisitos, pero la decisión está en manos de las autoridades del Reino Unido, ante quienes Guzmán negó su responsabilidad en el crimen.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
07 de enero de 2026 - 10:58 p. m.
Zulma Guzmán es señalada por la Fiscalía en Colombia como presunta responsable de los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio, por el caso de envenenamiento con talio.
Zulma Guzmán es señalada por la Fiscalía en Colombia como presunta responsable de los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio, por el caso de envenenamiento con talio.
Foto: Archivo Particular

Presa en la cárcel de mujeres más grande de Europa, la colombiana Zulma Guzmán, arrestada de manera formal el pasado 6 de diciembre por las autoridades de Reino Unido, espera que la justicia avance en el proceso para su extradición a Colombia. La empresaria es señalada por la Fiscalía como la presunta responsable de la muerte por envenenamiento de dos niñas en Bogotá, que en abril de 2025 consumieron unas frambuesas contaminadas con talio. A la mujer, investigada por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio, la justicia le...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Zulma Guzmán

Fiscalía

Extradición

Reino Unido

Londres

Niñas envenenadas con talio

Talio

Bogotá

Homicidio agravado

PremiumEE

 

Jorge López(60581)Hace 1 hora
Que la juzguen allá, aquí llega y capaces que la nombran nuevo vocero de paz
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.