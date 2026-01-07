Zulma Guzmán, señalada por envenenamiento de niñas con talio, a puertas de su extradición

Zulma Guzmán es señalada por la Fiscalía en Colombia como presunta responsable de los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio, por el caso de envenenamiento con talio. Foto: Archivo Particular

Presa en la cárcel de mujeres más grande de Europa, la colombiana Zulma Guzmán, arrestada de manera formal el pasado 6 de diciembre por las autoridades de Reino Unido, espera que la justicia avance en el proceso para su extradición a Colombia. La empresaria es señalada por la Fiscalía como la presunta responsable de la muerte por envenenamiento de dos niñas en Bogotá, que en abril de 2025 consumieron unas frambuesas contaminadas con talio. A la mujer, investigada por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio, la justicia le...