Libertad condicional: ¿Qué es y en qué casos se aplica?

El anuncio de libertad condicional otorgada a Andrés Felipe Arias suscitó más preguntas que respuestas este jueves. Arias fue uno de los alfiles políticos de Álvaro Uribe y engranaje clave en el desfalco de Agro Ingreso Seguro, caso por el cual fue condenado hace una década a 17 años de cárcel. Sin embargo, la decisión de un juez de ejecución de penas en Bogotá le otorgó la libertad condicional a falta de 84 meses para cumplir su tiempo en privado de la libertad.

Arias, que hasta este jueves había pasado los últimos 10 años y 25 días en prisión, ahora podrá quedar libre. Pero el proceso no es tan fácil: para eso, tuvo que cumplir unos requisitos y demostrar que su libertad condicional hace parte de un proceso de resocialización, que es, según penalistas, el fin de esta figura.

El Espectador habló con abogados penalistas sobre esta figura que es recurrente en el sistema penal colombiano para reinsertar a quienes cometieron delitos. Arias, Guido Nule e incluso Luis Alfredo Garavito solicitaron en su momento ser beneficiarios de esta figura que les permitía estar de nuevo en las calles.

Para Iván Cancino, abogado penalista, la libertad condicional “es prácticamente dar algún alivio a la persona que está privada de la libertad cuando haya cumplido tres quintas partes de la pena”. La figura existe desde hace décadas y ha sido solicitada tanto por nombres de alto perfil, como Arias, como por reclusos comunes que cumplen los requisitos para recibirla.

“Todo parte de un núcleo de la ciencia jurídico-penal. La sanción penal solo tiene un fin: rehabilitación o reinserción a la sociedad. Desde la década de los 20 en Italia, la idea de que la persona tiene opción de reinsertarse a la comunidad antes de cumplir su condena empezó a tomar fuerza. Una persona que lleva 30 años encarcelada y es arrojada abruptamente a la sociedad no tiene posibilidad de resocialización. Es por esto que se les permite cumplir una parte de la condena en prisión y otra en libertad condicional: para facilitar su resocialización y reinserción en la sociedad”, explica el penalista y docente Francisco Bernate.

En el caso de Arias, le fue concedida la libertad condicional debido a su “buen comportamiento”. Es decir, no protagonizó altercados ni malas conductas dentro del centro penitenciario. Según explicó Víctor Mosquera, abogado del exministro, en un comunicado, Arias “redimió su pena mediante trabajo y estudio”. De acuerdo con el defensor: “(Arias) desarrolló labores de manera continua de Creación Literaria, Recuperador Ambiental y Labores de Servicios, entre otros”.

Cancino, además, aclara que “se tiene que cumplir unos objetivos y subjetivos para que quien está recluido, bien sea en su domicilio o en una cárcel intramural, pueda salir a la calle prácticamente de forma normal”. De esta manera, explica que los objetivos son: cumplir tres quintas partes de la pena, que se le descuenta por trabajo o estudio. Así como una valoración subjetiva que tiene que ver con estudios del INPEC si se hizo trabajos, estudios para resocializarse y reincorporarse y tener una historia carcelaria intachable, es decir, sin faltas, sin llamados de atención.

Sin embargo, no todos los que delinquen pueden apelar a este beneficio. El Ministerio de Justicia explica que hay delitos que bajo ninguna circunstancia pueden recibir libertad condicional. Por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual y física de los niños, los crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Al respecto, Cancino considera que esta figura no está negada a nadie, pero “hay unas personas que no van a conseguir la libertad condicional tan fácil (...) Hay quienes están condenados por masacres, delitos a integridad y formación sexual de menores. En principio, la libertad condicional no está excluida para ningún delito, pero el juez de ejecución de penas sí puede mirar la gravedad de esa conducta, sumado a otros elementos, para otorgarla o negarla”.

En 2021, Luis Alfredo Garavito, responsable de violar y asesinar al menos a 189 niños, solicitó que se le concediera la libertad condicional. Según su defensa, había mostrado “buen comportamiento” dentro de la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, y ya había cumplido más del 50 % de su condena a 40 años de prisión. A pesar de la petición polémica de Garavito y sus abogados, un juez negó su pedido, alegando que “La Bestia”, como era conocido, no había cumplido otro de los requisitos necesarios para salir libres: la reparación o indemnización a los perjuicios que el delito ocasionó.

Luego del pedido de Garavito, la legislación se ha ido robusteciendo de requisitos y condiciones para poder otorgar este beneficio. Sin embargo, para Bernate, la lista conforme pasan los años crece más, hasta el punto que actualmente hay incisos que explican que quienes atenten contra el erario del Estado tampoco podrán solicitar la libertad condicional.

