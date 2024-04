El chef afro que combate el racismo cocinando

Rey Guerrero lleva dos décadas cocinando para demostrar lo valioso de la gastronomía y la cultura afro. Foto: Cortesía

De los tres sueños que Rey Guerrero tenía desde pequeño, aún le falta uno por cumplir: dar clases de cocina gratis a las personas que, tras vivir el desplazamiento forzado, busquen alguna oportunidad en Bogotá. Los otros dos, el de ser chef y el de lograr romper los estigmas raciales, ya los cumplió hace mucho, dice.

A sus 54 años, Rey es uno de los cocineros más reconocidos de Colombia, maneja su propio restaurante en Chapinero, Bogotá, y no solo ha divulgado la gastronomía del Pacífico, sino también, su visión de que “un color de piel no va a limitarte a hacer ningún trabajo u oficio”. Para él, “las raíces afro son un motivo de orgullo, no un impedimento como dicen los estereotipos. En el imaginario de las personas aún creen que una persona negra no puede emprender, estudiar o triunfar, pero yo lo he logrado gracias al esfuerzo y aprovechar oportunidades”.

Creció en Cali y constantemente iba de vacaciones a Buenaventura, una región que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), está compuesta en un 80% de personas afro. Allí adquirió el gusto por la cocina y después de estudiar gastronomía y administración hotelera en el SENA, viajó a Bogotá para cumplir su sueño (uno de los tres). “En el Pacífico no es frecuente ser objeto de discriminación, pero en Bogotá fue diferente, incluso en el ámbito empresarial. Una vez un cliente se sorprendió y me hizo entender que ‘¿cómo era que una persona afro como yo era el dueño de un restaurante?’”, recuerda.

En 2022, Rey fue noticia por haber sido el chef contratado, mediante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), para hacer la cena en la posesión de Francia Márquez. Algunos de los titulares atribuían la adjudicación a una amistad con la vicepresidenta. Sin embargo, este recuerdo le causa molestia. “Sí, le cociné a Francia Márquez, pero también a cientos de personas, presidentes, ministros y eso ha sido gracias al trabajo duro.

Gracias a mi esfuerzo de años, a empezar siendo domiciliario, a dedicar turnos enteros pelando camarones es que hoy estoy donde estoy”, resalta.

La percepción de Rey, de que hay una mirada prejuiciosa a las comunidades afro, no es única, la Comisión de la Verdad ya ha hablado de una deuda que tiene el país. Mientras se construía el Informe Final se recalcó que “han sido mantenidos como colombianos de segunda. Así los han tratado los gobernantes y por eso es el abandono de Chocó, Cauca, Buenaventura o los palenqueros de la Costa Atlántica”.

La justicia racial, para Rey, es demostrar que el Pacífico y otras regiones afro de Colombia pueden ser escenarios culturales, que pueden aportar al país, en lugar de ser catalogadas como zonas de pobreza o conflicto. “No se ha puesto a la cultura negra donde merece estar. Y a través de esta resistencia podemos ubicarla arriba para que sea admirada en lugar de discriminada”, añade Rey.

La resistencia de las raíces

A través de la cocina, Rey Guerrero asegura que hace un ejercicio de resistencia, mostrando que hay costumbres y saberes negros que pueden destacar y ser reconocidos, recuerda el premio Manos Negras que ganó en 2023 por destacar la gastronomía afro en Latinoamérica y recalca, en su conversación con El Espectador, que su trayectoria puede ser vista como una crítica a los estereotipos raciales que, según información del Observatorio de Democracia de la Universidad de Los Andes, aún predominan en Colombia.

Y es que, según ha sido documentado, desde la época de la Colonia y los años que le siguieron, los españoles intentaron erradicar todas las costumbres “impuras” de las comunidades étnicas. A las personas afro e indígenas esclavizadas les fue prohibido usar su lenguaje originario, bailar, creer en sus dioses e incluso cocinar sus platos característicos. “La cocina también es una forma de resistencia, pues cada plato es una costumbre que hizo mi abuela, y la abuela de ella. Es toda una descendencia de conocimiento que aún preservamos”, asegura Rey.

Su labor de demostrar que las personas afro pueden destacar y prosperar en Colombia también ha sido reconocida por el Estado. La Cancillería lo nombró como promotor cultural de Colombia en el exterior y bajo este proyecto ha viajado a Alemania, China, Vietnam, Chile y otros países para dar a conocer las costumbres y cocina afro en el mundo. En estos espacios propone experiencias en las que, además de la cocina del Pacífico acude a música como el soul, el reggae o el currulao, “todo esto te hace conocer la cultura afro”, contó el chef.

Aunque su carrera y su mensaje siguen fortaleciéndose, Rey tiene varios proyectos en mente, quiere abrir una academia gratuita para quienes llegan en condición de desplazamiento a la capital.

“En mi camino tuve suerte y encontré muchas personas que contribuyeron al éxito, pero hay otras, sobre todo del Pacífico, que no han tenido esas oportunidades solo por venir de esa región. Hay casos en los que ni siquiera pueden salir de allá pues no está el apoyo económico”, aclara.

En unos años, espera que su nombre sea asociado a que las personas negras en Colombia sí pueden ser un ejemplo de éxito y que gracias a iniciativas que buscan la justicia racial, se cambie el estereotipo. Asegura también, que siempre estará “con los brazos, las puertas y la sazón bien abiertas y dispuestas para mostrar lo que vale la cultura afro”.

