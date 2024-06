En Arauca, familia sepultó el cuerpo de un joven que duro 11 años de desaparecido

El hermano de Jhon Jheymer nunca desistió de su búsqueda. El joven hacía parte de las 2.584 personas dadas por desaparecidas en el departamento de Arauca. Foto: Cortesía UB

Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en el departamento de Arauca existen 2.584 víctimas de desaparición forzada a causa del conflicto armado, una de esas fue Jhon Jheymer, un joven abatido en medio de un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales en 2013.

El cuerpo de Jhon Jheymer terminó en el cementerio central de Arauca (Arauca), su hermano Dayron, al enterarse de que él había fallecido, se trasladó al camposanto; sin embargo, no encontró respuesta alguna. Pasaron 11 años de intensa búsqueda y no obtuvo nada. Pese a esto, su esperanza se mantuvo intacta hasta mayo de 2024.

Gracias a la intervención que realiza la UBPD en el este del país, Dayron encontró respuestas del cuerpo de su hermano. “Al día siguiente de que ocurrieron los hechos, fui al cementerio. Nos tomaron muestras de ADN. Nadie decía nada. Once años después, la Unidad de Búsqueda me llamó y me dio la noticia de que me entregarían el cuerpo de mi hermano”, narró Dayron a la UBPD.

En un evento de reparación en Arauquita, los restos de Jhon Jheymer fueron entregados y la dignidad para su familia volvió. En el salón de la parroquia se reunieron psicólogos, familiares y amigos para cerrar una década de búsqueda intensiva de su ser querido.

Este evento se da en cumplimiento con los Planes Regionales de Búsqueda del Sarare y de Sabanas de Arauca y Tame. A la fecha, la entidad informa que se han realizado 14 entregas dignas de personas que estaban desaparecidas.

La UBPD recuerda que si hay más personas en Arauca que estén buscando a un familiar desaparecido en el contexto del conflicto armado, pueden llamar a la línea gratuita 01 8000 117 175, al 316 2877 601 o acercarse a sede ubicada en Arauca capital, Calle 18 #29-45, barrio La Esperanza.

