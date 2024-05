Estigma y precariedad: los recicladores y un pedido antiguo de justicia social

El estigma y las condiciones laborales de los recicladores hacen que su trabajo, indispensable para mitigar el cambio climático, sea más difícil. Foto: Juan Pablo Elijo - Greenpeace

Este 17 de mayo se conmemora el Día del Reciclaje; una fecha destinada a crear conciencia sobre lo importante de reutilizar los desechos y encontrar alguna manera en que el planeta, que ya está sintiendo los efectos del calentamiento global, pueda resarcir el daño ambiental que ha causado.

Pero hay una historia no muy recurrente cuando se habla de esta fecha: el papel clave que tienen los recicladores de oficio y el camino cuesta arriba que han tenido que recorrer para trabajar en condiciones estables.

El Espectador habló con recicladores y organizaciones de reciclaje sobre un pedido de justicia social que vienen haciendo desde hace décadas al Estado y a la sociedad. Su trabajo, aunque reconocido como indispensable por organizaciones ambientalistas e incluso por la Corte Constitucional, “se hace con las uñas y no se reconoce la importancia que tenemos en preservar las ciudades y cuidarlas de la contaminación”, como dice José Camargo, uno de los recicladores bogotanos.

El estigma de la basura

“Las personas asocian que como nosotros trabajamos con la basura somos personas indignas, pero no reconoce la importancia de nuestro trabajo”, asegura José. Cabeza de un centro de reciclaje en Puente Aranda, ha dedicado al menos 30 años de su adultez a esta tarea.

Bogotá produce, en promedio, 7.500 toneladas de basura a diario, de las cuales solo el 17 % se recicla y reutiliza en gran medida gracias a los recicladores.

De acuerdo con cifras del Observatorio Ambiental de Bogotá, la capital reúne al menos 25.000 recicladores de oficio que trabajan durante más de 11 horas, caminan kilómetros con pesados bultos reciclaje a la espalda y al final de la jornada, muchas veces no alcanzan a recoger más de $50.000 pesos.

A todo eso, su trabajo se ve impedido por el estigma que cuenta José. “Siempre se ha escuchado que cuando hay una persona haciendo el trabajo de reciclaje que no se hace en los hogares bogotanos es un ´desechable´, un ´gamín´ o un ´zorrero´ y debe estar lejos de colegios, zonas residenciales o lugares públicos. Cuando llegamos a reciclar nos violentan, nos multan e incluso estamos expuestos a cualquier agresión”.

En la capital, por ejemplo, se han aprobado normas que prohíben que “toda persona manipule las basuras dispuestas para su recolección y posterior desecho por las empresas encargadas”. Lo que quiere decir, prácticamente, que por decreto se les prohibía hacer su trabajo a más de 20.000 personas y por ende, no conseguir su sustento diario.

La situación ha sido tan crítica, según la Corte Constitucional, que declaró que esta población en todo el país debe ser considerada de especial protección constitucional, tal como sucede con los niños, personas con discapacidad o grupos étnicos, ya que “trabajan y viven en condiciones de marginamiento y discriminación (...) en el momento de buscar un medio de subsistencia”.

La ONG ambiental Greenpeace publicó en 2022 un informe en que resaltaba la importancia del trabajo de los recicladores de oficio. En él, la organización explica que la contaminación en Bogotá se da por cuatro focos principales: cuerpos de agua contaminados, los gases emitidos por el transporte y el vapor contaminante que expele la basura en los botaderos cuando se descompone. Todas estas causas hacen que anualmente la capital colombiana produzca, al menos, 11 millones de toneladas de gases efecto invernadero, de las cuales los recicladores evitan que casi medio millón más sean emitidos.

David contra Goliat

El problema que más preocupa a José y a los 2.500 miembros de su centro de reciclaje es el de la lucha de “David contra Goliat”, como él lo define.

En 2017, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) adjudicó un contrato por $4.8 billones de pesos a cinco grandes empresas encargadas de labores de limpieza, recolección y mantenimiento del espacio público. Estas empresas reconocidas, como por ejemplo Bogotá Limpia, Promoambiental o Lime, tienen un gran músculo financiero para asumir estas tareas; cuentan con camiones recolectores, empleados y además, con los permisos de las autoridades para hacer sus labores. La función de sacar toneladas de basura de los barrios, obviamente, hace parte del contrato.

Estas empresas reciben dinero por cantidad de toneladas que recogen y depositan en los botaderos de basura, como lo es el Relleno Sanitario de Doña Juana. El problema aquí es que, a diferencia de los recicladores, estas empresas no clasifican entre qué materiales recogen y cuáles pueden volver a aprovecharse; tarea que sí hacen los recicladores.

El problema de contaminación se empeora si se tiene en cuenta que la basura, ya arrojada a Doña Juana, empieza a descomponerse y se convierte en lixiviados (líquidos de la basura) que llegan a las corrientes acuíferas subterráneas. Greenpeace asegura que se contamina el subsuelo de Bogotá, y se crea un gran río de basura líquida que llega al río Bogotá, luego al cauce del río Magdalena y de allí, desemboca en el océano.

“Nosotros somos un ejército de recicladores. Si tú no recoges material de las canecas de Bogotá, pues sencillo, no recibes dinero. Y llegamos a lugares que no se nos permite estar porque, en el contrato de adjudicación de basuras, esas zonas corresponden a las grandes empresas que no contribuyen al reciclaje. ¿Entonces de dónde sacamos los 50 o 60 kilos de reciclaje que debemos recoger a diario para poder sobrevivir?”, cuestiona José.

Seguridad social: un pedido sin cumplir

“Durante tres generaciones mi familia se ha dedicado a este negocio. Pero hoy la situación es muy preocupante. Trabajamos por ingresos muy bajos y estamos expuestos constantemente a que, como le ha sucedido a compañeros, los atropellen o que, cuando buscan en la basura, una jeringa o botella rota los corte”, explica José.

Dentro del pedido de justicia social de los recicladores está que, según ellos, haya garantías mínimas como cualquier otro trabajador colombiano las tiene cuando hace sus labores. En el informe de Greenpeace se asegura que el 97 % de las personas que reciclan a diario en Bogotá no cuentan con seguridad social. Es decir, que no pueden recibir atención médica cuando se accidentan, no cotizan a pensión y, en además de buscar un sustento diario, no pueden ahorrar en ningún momento de sus vidas para la vejez.

“Es una situación grave. ¿Quién trabaja para generar pérdidas de tiempo y dinero? Esta situación debe cambiar porque al final puede haber un momento en que los compañeros y compañeras decidan dedicarse a otras labores. Y cuando eso pase, ¿quién va a hacer el trabajo de reciclar miles de toneladas?”.

