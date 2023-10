Funcionarios de la rama judicial se capacitan en justicia restaurativa

Un total de 151 operadores de justicia se graduaron del curso especial en justicia restaurativa. Foto: USAID

El curso especial en justicia restaurativa dado en el marco del Programa Justicia Inclusiva de USAID gradúo a 151 operadores de justicia. Los funcionarios ejercen en inspecciones y comisarías de los municipios de El Carmen de Bolívar (Bolívar), Caucasia (Antioquia), Montería y Puerto Libertador (Córdoba). Este taller fue un espacio para el reencuentro, el reconocimiento, la responsabilidad, la reparación, la restauración, la reconstrucción y la reintegración; un espacio para el diálogo, la reflexión y el autocuestionamiento.

“Este curso especial en justicia restaurativa fue una oportunidad para reconstruir los cimientos para la paz, la reconciliación, la reconstrucción del tejido social y el perdón. Todo esto, mediante el empoderamiento de las partes, tanto de las personas que han recibido un daño, como de las personas que lo causaron, así como de las comunidades a las que las partes pertenecen, y que, directa o indirectamente, también han sido afectadas”, escribe la organización mediante un comunicado.

La meta, en un inicio, fue formar a 70 personas en justicia restaurativa, pero fueron 151 operadores de justicia formal y no formal os que culminaron el curso, lo que significa un cumplimiento de 215% de la meta. Se graduaron 53 estudiantes en El Carmen de Bolívar, 39 en Caucasia, 33 en Montería y 26 en Puerto Libertador. Según los líderes del curso, el 84% de quienes hoy se gradúan no había participado nunca en un encuentro de justicia restaurativa y el 50% no sabía que era la justicia restaurativa.

El curso contó con una fase teórica sincrónica y otra presencial, así como un módulo práctico presencial. En el desarrollo del proyecto se adelantaron 38 encuentros restaurativos, trabajando con casas de justicia, inspecciones de policía y comisarías de familia, entre otros. Estos espacios fueron tomados para el acercamiento comunitario, entre quienes han cometido un delito de baja gravedad y quienes han resultado afectados por este hecho, buscando la reparación y la restauración, con un enfoque psicosocial.

Los principales delitos en los que se realizaron encuentros entre las partes fueron injuria y calumnia, daño en bien ajeno, abuso de confianza, lesiones personales, agresiones verbales, malversación y dilapidación de bienes familiares; así como perturbación a la convivencia, hurto, violencia psicológica, abandono de persona mayor de 60 años, perturbación a la posesión e inasistencia alimentaria.

La metodología del curso estuvo enfocada en el reconocimiento del daño y en la reparación, con el fin de integrar a las personas y a las comunidades que estuvieron involucradas en una acción que causó un daño. De esta manera, pudieron analizar y entender que todos sufren las consecuencias de este acto y se deben reparar las relaciones, con énfasis también en los valores morales de la sociedad.

Con la culminación del curso, informó la organización, se busca crear una red de servicios de oferta pública y privada, para apoyar la realización de acuerdos restaurativos, continuar el trabajo de relacionamiento con las entidades estatales que tienen dentro de sus funciones acompañar procesos sociales, de solución de conflictos o de mediación. Por ahora, uno de los retos de los graduandos y de las entidades es promover una mayor participación de las instituciones, a través de casos penales, a los que se les apliquen los principios de justicia restaurativa.

Conciliadores, mediadores, jueces de paz, comisarios, fiscales y todos los graduandos se han comprometido a poner en práctica lo aprendido. Es así que, promoviendo los principios de justicia restaurativa como método de resolución de conflictos, con un lenguaje restaurador, humanizando los conflictos, eliminando estereotipos, estigmas y etiquetas, buscan que las personas no sean definidas por sus errores del pasado, para que como sociedad tengamos en cuenta que todos y todas tenemos la capacidad de cambiar con un sentido de autoconciencia.

Este proyecto, adelantado por el Programa Justicia Inclusiva de USAID, a través de la Fundación APG, Paz & Reconciliación, fue desarrollado también en los municipios de Santander de Quilichao (Cauca), Puerto Asís y Valle de Guamuez (Putumayo) y Tumaco (Nariño). En total, en los ocho municipios de los seis departamentos se graduaron 236 operadores en justicia restaurativa, y se realizaron 79 encuentros restaurativos.

