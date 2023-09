LibertApp: así es cómo las víctimas de trata pueden alertar a las autoridades

LibertApp permite a las víctimas de trata de personas solicitar asistencia inmediata a las autoridades. Foto: Migración Colombia

En un esfuerzo por abordar uno de los problemas más complejos en el ámbito de la migración y los derechos humanos, Migración Colombia lanzó desde 2020: LibertApp, una aplicación diseñada para brindar ayuda y protección a las víctimas de trata de personas en el país. Las autoridades se han encontrado, por ejemplo, con que la mayoría de víctimas son mujeres. “LibertApp le proporciona a las víctimas las herramientas necesarias para buscar ayuda y denunciar a sus explotadores”, explican desde la entidad.

La idea de crear una aplicación surgió desde que una víctima ubicada en China contactó a un funcionario de Migración, y junto con las autoridades chinas lograron rescatarla y repatriarla hacia Colombia. Debido a que en China, por política interna, la aplicación de WhatsApp está bloqueada, fue a través de Wechat que la víctima logró contactarse con el funcionario. Lo que llevó a la entidad a formular un nuevo mecanismo para que, sin importar la ubicación de la persona, se pudiera comunicar con autoridades colombianas para alertar de forma inmediata su situación.

Edwin Gómez, coordinador del grupo de derechos humanos de Migración Colombia, es quien cuenta como después de un año de formular la iniciativa, el 30 de junio de 2020, en plena pandemia por covid-19, lanzaron el aplicativo. “La primera mujer rescatada fue una menor de edad, de 16 años, que se encontraba en un municipio de Casanare”, cuenta Gómez. Desde ahí se dieron cuenta de que a pesar de que son bajos los reportes de casos, que para ese entonces fueron ocho, es decir, las denuncias por trata de personas, la aplicación sí permitía que las víctimas denunciaran por este canal.

Desde su lanzamiento hasta la fecha, un total de 26 mujeres han sido rescatadas en articulación con demás autoridades tras denuncias recibida por LibertApp. De las 2.481 personas que han descargado la aplicación, más de la mitad son mujeres. Este programa, el cual se encuentra en cuatro idiomas: Español, inglés, francés y portugués; permite que las víctimas, sus familias o cualquier persona que sepa de un caso de trata, tengan contacto directo con autoridades de Migración en cualquier parte del mundo, para que estas operen y garanticen el rescate y acompañamiento de las víctimas.

La Policía Judicial de Migración enfoca sus esfuerzos en investigar el tráfico de migrantes, trata de personas transnacional, falsedad y delitos conexos. En esta coordinación han notado que actualmente la mayoría de víctimas de trata no están incomunicadas. “A muchas víctimas ya no les retiran sus celulares ni sus documentos de identidad, pero eso no quiere decir que no haya trata, porque son explotadas en cualquiera de las modalidades de trata, como sexual, laboral, matrimonio servil, etc.”, explican desde la coordinación de este ente investigador.

“La aplicación es un tema netamente tecnológico y para salvar vidas, más allá de que después se origine una un apoyo social o económico. Hoy todos tenemos celular. ¿Qué mejor mecanismo que por medio del celular y de esta aplicación hoy poder salvar mi vida o salvar la de otra persona?”, dice uno de los policías judiciales de Migración respecto al programa. Este aplicativo puede ser descargado en cualquiera de las tiendas de programas disponibles para dispositivos Android y IPhone, y ha permitido, no solo rescatar a víctimas, sino desarticular redes de trata.

Por su parte, el Ministerio de Interior, que también coordinó la implementación del aplicativo móvil, registró 250 casos de trata de personas, entre 2022 al 30 de junio de 2023. En su base de datos, las mujeres registran una cifra más elevada, contando con 206 casos reportados al Centro Operativo Anti Trata (COAT) y 41 de los casos son masculinos. Esta entidad también tiene habilitada la línea nacional gratuita nacional antitrata 018000522020.

Características claves de LibertApp

Solicitar ayuda: La aplicación permite a las víctimas de trata de personas solicitar asistencia inmediata a las autoridades, garantizando una respuesta rápida y efectiva, a través de un “botón de pánico”.

Recursos informativos: LibertApp ofrece información detallada sobre los derechos de las víctimas, así como consejos y orientación para acceder a servicios de apoyo legal, médico y psicológico.

Denuncias anónimas: La aplicación facilita la presentación de denuncias de manera anónima, lo que puede ser crucial para las víctimas que temen represalias por parte de los traficantes.

Chat de soporte: Los usuarios pueden comunicarse con un equipo de profesionales de apoyo las 24 horas del día, siete días de la semana, para obtener asesoramiento y apoyo emocional.

Mapa de recursos: LibertApp proporciona un mapa interactivo que muestra la ubicación de refugios, centros de atención y otras organizaciones de ayuda cercanas.

