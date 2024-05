Las graves violaciones del derecho a la salud que someten a mujeres encarceladas

Fotograma de Mujeres Resistiendo. Foto: CSPP

Usar el zumo de la yuca con limón como antibiótico, quitar hongos con productos de cabello y crear remedios para la gripa con gelatina de pata, son apenas algunas de las “recetas caneras”, como les dicen las internas de la cárcel el Buen Pastor en Bogotá a los remedios que han tenido que crear en medio de la precaria situación de derechos humanos que viven en el centro de reclusión.

Con historias como esas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) estrena, este 23 de mayo, el documental Mujeres Resistiendo. Un trabajo que recopila las historias de mujeres privadas de la libertad y cómo sobreviven en medio de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, en medio de las vulneraciones contra sus derechos a nivel de salud física, mental y reproductiva.

“El documental surge buscando nuevos dispositivos comunicativos para visibilizar la situación de las mujeres privadas de la libertad. Queríamos investigar y recopilar información nueva después de la pandemia, que intensificó las vulneraciones de derechos humanos en las cárceles”, explica Angie Gordillo, voluntaria en el CSPP e integrante del colectivo.

Según Gordillo, las mujeres han buscado medidas entre ellas mismas para encontrar bienestar al margen de las pocas garantías penitenciarias. Con talleres, grupos de trabajo y encuentros con las mujeres de la cárcel Buen Pastor en Bogotá, evidenciaron que no existe ni una infraestructura, ni una alimentación, ni una atención adecuada para garantizar la salud de las internas.

De esta manera, el documental resalta, a través de tres entregas, la salud integral de las mujeres que purgan una condena, enfocándose en la salud física, mental y los derechos sexuales y reproductivos. “La falta de acceso adecuado a la salud lleva a las mujeres a buscar estrategias alternativas, aunque a veces arriesgadas, para solventar estas deficiencias”, explica la voluntaria.

Además, el sistema penitenciario tiene una visión patriarcal que no contempla las necesidades específicas de las mujeres, de acuerdo con la producción audiovisual. Un ejemplo es la entrega donde mencionan las condiciones relacionadas con derechos sexuales, donde expertas y mujeres explican que las mujeres sufren un estigma adicional, la sociedad les dice que son malas mujeres, malas madres al haber perdido la libertad tras delinquir.

Muchas de ellas, quienes cuentan sus testimonios, hablan de que han tenido hasta abortos espontáneos debido al estrés, hemorragias que no han sido atendidas. No han tenido ni educación ni mucho menos productos para la gestión menstrual. Las circunstancias las han obligado a hacer campañas para solicitar de forma externa toallas, copas menstruales, tampones y protectores; pero no pudieron ingresarlos y tampoco tienen posibilidad de esterilizar los que son reutilizables como las copas o los calzones absorbentes.

De esta manera, Mujeres Resistiendo demuestra que las cárceles de mujeres intensifican la vulneración de derechos sexuales y reproductivos, porque no existen infraestructuras ni políticas adecuadas para garantizar estos derechos con enfoque de género, según explica la experta del CSPP.

El documental será estrenado este 23 de mayo de 2024 a las 3:00 de la tarde en La Casa La Trocha, Casa de La Paz. Un trabajo que fue posible gracias al trabajo conjunto entre las mujeres privadas de la libertad del Buen Pastor; la Colectiva de Trabajo por las Mujeres Privadas de la Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), organizaciones aliadas y con el apoyo del Fondo Lunaria.

