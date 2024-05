Usaid hará capacitación gratuita para aprender de periodismo con enfoque inclusivo

La Organización Mundial para la Migración asegura que el periodismo tiene un papel clave en informar correctamente sobre las condiciones en que millones de personas migran en el mundo. Foto: EFE - Carlos Lemos

El programa Comunidades Saludables de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) abrió una convocatoria para que, por medio de talleres gratuitos, los periodistas interesados puedan ampliar sus herramientas para contar historias “poderosas e inclusivas” sobre migración y salud.

Los talleres se harán de forma presencial en 11 municipios y se hablará sobre cómo abordar este tipo de historias para no desinformar o causar estigma. Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali tienen sesiones confirmadas, así como Cúcuta, Soacha, Riohacha y Necoclí, municipios en los que el fenómeno de la migración es recurrente.

Según ONU migración, hay errores de parte de los comunicadores al informar sobre este tema. Por ejemplo, se habla de “migración ilegal” cuando quienes pasan una frontera no cuentan con documentos o pasaportes. Sin embargo, esta organización aclara que “la migración no es un delito. Por lo tanto, no es apropiado utilizar ese término (...) porque incide en que la migración sea percibida como algo peligroso”.

El foco de estas sesiones, precisamente, estará en no caer en este tipo de confusiones. Se orientará en derechos humanos y en acceso a la salud y se permitirá la participación de los integrantes de los equipos de comunicaciones de alcaldías, gobernaciones y secretarías de salud.

La primera clase inició este 10 de mayo en Cúcuta y el resto de sesiones se dictarán hasta finales de julio. Debe tener en cuenta que si desea inscribirse, tiene hasta tres días antes del inicio del curso que desea asistir para asegurar su plaza en las capacitaciones.

Al finalizar el taller, los organizadores abrirán espacios para que quienes participaron en las sesiones hagan historias aplicando lo aprendido y las mejores, asegura la convocatoria, serán publicadas en medios de comunicación locales y nacionales.

De acuerdo con el DANE, en Colombia residen actualmente más de 2.500.000 migrantes, en su mayoría venezolanos que salieron de su país por la situación política y social. Esta población, según la encuesta Pulso de Migración de diciembre de 2023, se considera en condición de pobreza o vulnerabilidad en el 41 % de los casos.

A través de este enlace puede inscribirse para participar en las sesiones de la convocatoria.

