¿Busca planes para niños? El Jardín Botánico vuelve con sus Vacaciones Científicas

Durante la semana de descanso escolar, el Jardín Botánico José Celestino Mutis abre sus puertas a la curiosidad infantil con el programa Vacaciones Científicas. Dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años, este espacio busca que los más pequeños se acerquen a la ciencia y la naturaleza a través de dinámicas participativas que combinan diversión y aprendizaje.

Del 7 al 9 de octubre, los participantes podrán vivir experiencias enfocadas en temas como la biodiversidad, el agua y el cuidado del entorno, todo en un ambiente diseñado para despertar la creatividad y fortalecer la relación con la naturaleza.

¿Qué podrá ver en esta actividad?

Este programa de tres días representa una oportunidad para conectar a los niños con el mundo natural de manera profunda y significativa, ofreciéndoles experiencias directas que despierten su curiosidad innata. Y es que a través del juego y la exploración guiada, ellos no solo aprenden conceptos científicos fundamentales, sino que desarrollan un vínculo emocional con la naturaleza que puede marcar su relación con el planeta para toda la vida.

La primera jornada, dedicada a la extinción de especies, aborda uno de los desafíos más críticos de nuestro tiempo desde una perspectiva accesible para el público infantil. Introducir el tema de la conservación a edades tempranas es fundamental porque los niños están en un momento crucial para formar sus valores ambientales. Al reflexionar sobre qué significa que una especie desaparezca, los pequeños comprenden que cada ser vivo tiene un papel irremplazable en los ecosistemas, fomentando así una ética de respeto y cuidado

El segundo día revela uno de los procesos más fascinantes de la naturaleza: la polinización de las orquídeas. Esta actividad es particularmente valiosa porque hace visible lo invisible, mostrando a los niños cómo las interacciones entre plantas e insectos sostienen la biodiversidad. Las orquídeas, con sus complejas estrategias de polinización, son ejemplos perfectos para ilustrar la interdependencia en la naturaleza. Al comprender que sin polinizadores no habría flores, frutas ni muchos de los alimentos que consumimos, los niños dimensionan su responsabilidad en proteger estos pequeños pero vitales aliados.

La exploración de huellas y rastros del tercer día transforma a los participantes en verdaderos investigadores de campo. Esta actividad desarrolla habilidades de observación, análisis y pensamiento crítico mientras los niños aprenden a “leer” el bosque como un libro abierto. Cada huella, marca o señal cuenta una historia sobre los animales que habitan el ecosistema, enseñando paciencia, atención al detalle y respeto por los espacios silvestres. Es una experiencia que combina la emoción del descubrimiento con el aprendizaje científico riguroso, demostrando que la ciencia puede ser una aventura apasionante.

En conjunto, estas tres jornadas constituyen mucho más que actividades recreativas: son una inversión en el futuro ambiental del planeta. Los niños que participen en estas experiencias no solo adquirirán conocimientos sobre biología, ecología y conservación, sino que desarrollarán empatía hacia los seres vivos y comprensión sobre su papel como custodios de la naturaleza.

¿Cómo puede ir?

Para participar en las Vacaciones Científicas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, las inscripciones deben realizarse de manera presencial. El pago correspondiente también se efectúa directamente en la taquilla del Jardín. Las tarifa es las siguientes: $34.800 + IVA por sesión.

El día de la sesión, es necesario presentar una fotocopia del documento de identidad del niño o niña y el certificado vigente de afiliación a la EPS. En la entrada del Jardín, un profesional del equipo de Educación Ambiental entregará el formulario de inscripción para ser diligenciado. También es posible adelantar el proceso de forma virtual: se debe llenar el formulario en línea, descargar los formatos requeridos (registro médico y acta de compromiso), imprimirlos y entregarlos en físico el día de la actividad.

Cada sesión se realiza únicamente si se alcanza un mínimo de cinco participantes. Una vez confirmada la apertura de la jornada, se puede efectuar el pago. Es importante tener en cuenta que el programa no incluye servicio de transporte ni alimentación, aunque el Jardín cuenta con vigilancia permanente y servicio de enfermería durante la actividad.

Se recomienda a los participantes llevar ropa cómoda, botas de caucho o calzado adecuado, una capa para la lluvia y un refrigerio. No está permitido llevar juguetes ni objetos de valor. Además, para preservar el ecosistema del Jardín, no se permite el ingreso de mascotas, cigarrillos, sustancias psicoactivas ni personas en estado de embriaguez. El consumo de alimentos solo está autorizado en la plazoleta dispuesta para tal fin, donde también se debe hacer una correcta disposición de residuos.

