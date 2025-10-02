¿Cómo evitar que su romero se seque?

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

El romero es una de las plantas aromáticas más reconocidas y apreciadas en el mundo. Su importancia no se limita a la cocina o la medicina tradicional: también destaca por su fortaleza, capaz de adaptarse a diversos entornos más allá de su lugar de origen. Sin embargo, aunque suele considerarse una planta resistente, no está exenta de problemas. Si alguna vez ha visto que su romero comienza a secarse, antes de buscar soluciones conviene entender sus características principales, ya que en ellas se encuentran las claves de sus necesidades y de su reacción frente a distintos factores ambientales.

Conocido científicamente como Salvia rosmarinus, es un arbusto aromático perenne de la familia Lamiaceae, originario de la región mediterránea. Puede alcanzar hasta 2 metros de altura y se caracteriza por sus tallos leñosos que se vuelven rojizos con la edad y desarrollan corteza resquebrajada. Sus hojas son pequeñas, muy abundantes, de forma lineal y color verde oscuro en la parte superior, mientras que por debajo son blanquecinas y presentan vellosidad.

Las flores son muy pequeñas, miden unos 5 mm y tienen un aroma fuerte. Su forma es como una boca abierta (corola bilabiada) y pueden ser de color violeta pálido, rosado o blanco. Después de la floración, producen un fruto que se divide en cuatro semillitas de color café claro, guardadas dentro del cáliz.

¿Por qué se seca el romero?

El romero, conocido por su resistencia y por ser una de las hierbas más apreciadas en la cocina y la medicina tradicional, no está exento de problemas en el cultivo. Aunque a simple vista pueda parecer una planta rústica y fácil de mantener, en muchas ocasiones termina secándose, lo que genera dudas en quienes la cuidan. Comprender por qué ocurre esto requiere observar tanto sus necesidades naturales como los factores que alteran su crecimiento, desde el manejo del riego hasta la presencia de plagas y enfermedades.

Causas comunes de secado del romero

Exceso de riego o mal drenaje:

El romero es una planta de origen mediterráneo y de carácter xerófilo, lo que significa que está adaptada a la sequía y prefiere suelos secos y bien aireados. Cuando recibe demasiada agua o se cultiva en un sustrato que no drena adecuadamente, las raíces quedan expuestas a la humedad constante. Esto genera pudrición, reduce su capacidad de absorber nutrientes y, en consecuencia, la planta comienza a secarse desde la base hasta las hojas.

Garantizar que la tierra se seque entre riegos y que la maceta disponga de orificios de drenaje es fundamental para evitar este problema.

Falta de luz solar:

El romero requiere al menos seis horas diarias de exposición directa al sol para desarrollarse con vigor. En espacios interiores o en lugares poco iluminados, esto provoca debilidad general, pérdida de color y, finalmente, marchitez.

Falta o exceso de abono

Aunque el romero no es muy exigente en nutrientes, necesita un aporte equilibrado de materia orgánica para mantenerse saludable. Una fertilización moderada, realizada cada seis meses con una mezcla de compost y arena, favorece su desarrollo.

Sin embargo, cuando se aplica abono en exceso, las raíces pueden sufrir daños por acumulación de sales o cambios en el pH del suelo, lo que limita la absorción de agua y nutrientes. Tanto la carencia absoluta como el exceso de fertilizante son factores que pueden llevar al debilitamiento y secado de la planta.

Plagas y enfermedades

Las condiciones de humedad excesiva no solo afectan las raíces, sino que también crean el ambiente ideal para la aparición de hongos y plagas. Insectos como la araña roja o la cochinilla algodonosa, junto con enfermedades fúngicas, debilitan la planta al succionar su savia o atacar sus tejidos.

Estos problemas suelen manifestarse con manchas en las hojas, debilitamiento general y, si no se controlan a tiempo, la muerte de la planta. Un manejo adecuado del riego y la ventilación ayuda a prevenir su aparición.

Temperaturas y vientos extremos

El romero tolera bien la sequía y el calor moderado, pero no resiste condiciones extremas. Las heladas fuertes dañan sus tejidos, provocando que las hojas se tornen marrones y quebradizas. De igual manera, los vientos secos y cálidos pueden deshidratar la planta con rapidez, sobre todo si se encuentra en macetas o en lugares poco protegidos.

Exposición a herbicidas o sustancias tóxicas

El contacto con herbicidas, pesticidas no adecuados o productos químicos puede ocasionar el marchitamiento rápido del romero. Estas sustancias interfieren con sus procesos fisiológicos y, en la mayoría de los casos, resultan letales.

La exposición accidental, ya sea por deriva de productos aplicados en cultivos cercanos o por contaminación del suelo, constituye una causa frecuente de muerte en ambientes urbanos o rurales.

Cómo determinar si la planta sigue viva

Antes de dar por perdida la planta, es importante comprobar si aún conserva tejido vivo. Existen métodos sencillos para hacerlo:

Doblar una ramita: si la ramita se dobla sin romperse, significa que todavía hay humedad en su interior y la planta sigue viva. Si en cambio se quiebra con facilidad, el tejido está completamente seco.

Rascar suavemente el tallo: al retirar con cuidado una pequeña capa de la corteza, si se observa un tejido verde debajo, la planta mantiene actividad vital. Si se encuentra marrón o seco, es señal de muerte.

Podar las puntas: eliminar los extremos resecos puede estimular nuevos brotes. Si después de un tiempo la planta no retoña, probablemente ya no sea recuperable.

Si nota que aún tiene un poco de vida, la estrategia de recuperación dependerá de la causa que originó el problema. Entre las principales acciones se destacan:

Ajustar el riego: el romero necesita un equilibrio entre humedad y sequedad. Es recomendable regar únicamente cuando la capa superficial del suelo comience a secarse, evitando tanto la sequía absoluta como el encharcamiento.

Revisar la ubicación: si la planta está en un lugar con poca luz, conviene trasladarla a un sitio con mayor exposición solar. En el caso opuesto, cuando recibe sol demasiado fuerte, es preferible darle cierta protección.

Corregir el exceso de fertilización: si la planta ha recibido demasiados nutrientes, puede ser necesario trasplantarla a una maceta con sustrato nuevo, libre de acumulación de sales.

Considerar la época del año: en regiones frías, el romero puede entrar en reposo, lo que da la impresión de que está seco. En este caso, se recomienda reducir los riegos y esperar a la llegada de temperaturas más cálidas para evaluar si vuelve a brotar.

¿Cuál es la mejor forma de salvar su romero?

La mejor manera de evitar que el romero se seque es proporcionarle desde el inicio las condiciones que más se asemejen a su entorno natural:

Riego adecuado: no volver a regar hasta que el suelo muestre señales de secarse. Esto reduce el riesgo de pudrición de raíces y hongos.

Ubicación apropiada: el romero prospera con abundante luz solar y temperaturas moderadas. Debe evitarse tanto la sombra permanente como los ambientes extremos.

Fertilización moderada: basta con un aporte ligero de nutrientes una o dos veces al año. El exceso puede ser tan perjudicial como la carencia.

Protección frente a sustancias tóxicas: mantener la planta lejos de herbicidas, combustibles, productos de limpieza u otros químicos que puedan afectar sus tejidos.

