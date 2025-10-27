¿Busca plantas antiinflamatorias? Aquí tiene cinco opciones para aliviar el dolor

Te contamos cuáles son las propiedades y beneficios de la caléndula. Foto: Pixabay

La naturaleza ha sido, desde tiempos antiguos, una fuente de alivio y equilibrio y es que en cada jardín o huerta pueden encontrarse verdaderos aliados para la salud, capaces de reducir la inflamación, calmar el dolor y favorecer el bienestar del cuerpo de forma natural.

Esto tiene una explicación, pues gracias a su composición rica en antioxidantes, aceites esenciales y compuestos bioactivos, muchas plantas se han convertido en un puente entre la medicina tradicional y el conocimiento científico, demostrando que la tierra guarda en sí misma una poderosa capacidad de sanar.

Por eso, aquí le presentamos cinco plantas con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudarle a aliviar molestias en la espalda, la piel u otras partes del cuerpo, y que además ofrecen una alternativa natural para el cuidado y el bienestar diario.

Caléndula

Conocida popularmente como caléndula, botón de oro, maravilla o flor del muerto, esta es una hierba mediterránea de la familia de las asteráceas que ha sido utilizada durante milenios en diferentes culturas por sus propiedades y su fácil cultivo. Se caracteriza porque alcanza una altura promedio de 65 cm, tiene hojas ovaladas de hasta 10 centímetros y florece todos los meses —de ahí su nombre, que proviene del latín calendae (primer día del mes)—.

Según el Jardín Botánico de Bogotá, la caléndula se distingue por sus propiedades antiinflamatorias, concentradas principalmente en sus flores. Gracias a ellas, resulta eficaz para aliviar diversas afecciones como el acné, las contusiones, los golpes, las torceduras, los eczemas, las quemaduras, las picaduras de insectos y otras irritaciones de la piel.

Cilantro

El Coriandrum sativum, conocido comúnmente como cilantro, es una hierba anual de la familia de las apiáceas, nativa del norte de África y el sur de Europa. Esta planta alcanza entre 40 y 60 cm de altura, tiene tallos erectos, hojas compuestas, flores blancas y frutos aromáticos.

Según el Jardín Botánico de Bogotá, el cilantro también tiene propiedades antiinflamatorias. Esto atribuido a sus antioxidantes y compuestos fenólicos que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que lo hace beneficioso para afecciones como la artritis, además de proteger la salud cerebral y aliviar los síntomas de la inflamación de la piel, como el acné y el enrojecimiento y el dolor muscular.

Hinojo

Foeniculum vulgare, conocido comúnmente como hinojo, es una planta herbácea perenne de la familia Apiaceae, nativa de la zona meridional de Europa, especialmente de la costa del mar Mediterráneo. Es fácil de reconocer, pues puede alcanzar hasta dos metros de altura, tiene hojas largas y delgadas de color verde intenso con forma de aguja, y flores amarillas doradas organizadas en umbelas.

El hinojo, según el Jardín Botánico de Bogotá, se destaca por sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, que ayudan a relajar los músculos y calmar espasmos tanto digestivos como corporales. Su acción es eficaz para aliviar cólicos, trastornos gastrointestinales, dispepsias y dolores abdominales leves, ya que reduce la tensión muscular interna y favorece una mejor digestión. Además, su efecto antiinflamatorio contribuye a disminuir molestias musculares y a mantener el bienestar general del organismo.

Kale

El kale o col rizada es una verdura de hoja verde que se ha popularizado en la última década por su facilidad de cultivo y su excepcional valor nutricional. Esta planta de crecimiento rápido se adapta a casi cualquier suelo y puede prosperar en espacios pequeños.

Según el Jardín Botánico, tiene propiedades antiinflamatorias gracias a su contenido de sulforafano, un antioxidante que ayuda a recuperar las células cerebrales después de lesiones y reduce la inflamación en el cuerpo. Sus hojas se utilizan específicamente para reducir inflamaciones causadas por heridas y alteraciones en la piel, principalmente el acné, además de aliviar trastornos reumáticos.

Manzanilla

La manzanilla es una de las plantas aromáticas más extendidas del mundo y pertenece a la familia Asteraceae. Es una hierba que alcanza entre 30 y 50 centímetros de altura, adaptándose bien a climas templados y fríos, y soportando heladas en altitudes de hasta 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Según el Jardín Botánico de Bogotá, la manzanilla posee destacadas propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, por lo que es ampliamente utilizada en la medicina tradicional. Sus flores se emplean en infusiones para aliviar trastornos digestivos, nerviosos, migrañas, reumatismo y artritis. Además, actúa como estimulante suave, vasodilatadora, depurativa y relajante, siendo especialmente eficaz para calmar el dolor de estómago y reducir el estrés o las tensiones emocionales.

