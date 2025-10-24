La magia de Halloween llega al Jardín Botánico de Bogotá: esta es su programación

Jardín Botánico de Bogotá Foto: Jardín Botánico de Bogotá

¡Aliste su imaginación y el disfraz más creativo! Este domingo 26 de octubre, el Jardín Botánico José Celestino Mutis se convertirá en un lugar lleno de color, magia y naturaleza con El Jardín Encantado, una experiencia pensada para que los niños y niñas vivan un día inolvidable entre flores, juegos y diversión.

Además, llegó el momento de dejar volar la fantasía con un disfraz ecológico, lleno de originalidad, misterio y espíritu natural, perfecto para celebrar Halloween de una forma diferente.

¿Qué podrá ver aquí?

Durante esta jornada especial, los asistentes disfrutarán de una programación que combina arte, ciencia, juego y conciencia ambiental, pensada para despertar la curiosidad y la creatividad de grandes y pequeños. Desde el inicio del día, el Jardín se llenará de color con la Isla de pintucaritas y los talleres interactivos que invitan a los niños a explorar su imaginación en medio de la naturaleza.

Entre las actividades más llamativas se encuentra el taller “Las pociones de la huerta”, una experiencia gastrobotánica donde los niños podrán descubrir los poderes naturales de las plantas y aprender sobre sus múltiples usos. También se desarrollarán espacios dedicados al bienestar emocional y físico, como el Yoga Mágico, que invita a respirar, moverse y reconectarse con la esencia natural.

Uno de los momentos más esperados será el concurso de disfraces ecológicos “Recicla con Estilo”, donde los niños y niñas lucirán atuendos elaborados con materiales reciclados. Este espacio celebra la creatividad y el compromiso con el medioambiente, invitando a transformar los residuos en arte y a mostrar cómo la moda también puede ser sostenible.

El arte también tendrá un papel protagónico con presentaciones de danza tradicional y Bollywood Dance, que llenarán de ritmo, energía y alegría los senderos del Jardín. A esto se sumará el espectáculo circense “Magia, color y sonrisas”, en el que malabaristas, zanqueros y payasos crearán un ambiente festivo que encantará a toda la familia.

Para cerrar la experiencia, el Cine-foro “Semillas que brotan” en la Maloca ofrecerá un espacio de reflexión sobre el poder transformador de la naturaleza y la importancia de cuidar el entorno. Además, los recorridos mágicos del Jardín permitirán a los visitantes descubrir rincones sorprendentes, conectarse con la biodiversidad y vivir una verdadera travesía encantada.

¿Cómo participar en el concurso de disfraces?

Para participar en el concurso de disfraces ecológicos “Recicla con Estilo”, inscríbase previamente en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/SENHVcgCM6?origin=lprLink.

Allí deberá registrar el nombre y edad del participante, el nombre del disfraz, una breve descripción de los materiales reciclados utilizados y aceptar la autorización para el uso de imágenes con fines institucionales del Jardín Botánico José Celestino Mutis.

¿Cómo asistir al evento?

El ingreso al evento tiene un costo de $6.300 para nacionales y $8.400 para extranjeros, una oportunidad ideal para disfrutar en familia y dejar que la imaginación florezca en cada rincón del Jardín Botánico de Bogotá. Se recomienda llegar con al menos 10 minutos de antelación para presentar la preinscripción y evitar contratiempos.

Recuerde que, por tratarse de un espacio que protege especies de gran valor ambiental, no se permite el ingreso de mascotas, cigarrillos, bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas. Tampoco está permitido ingresar alimentos, salvo que se consuman en la plazoleta de comidas, donde se debe realizar una adecuada disposición de los residuos.

Recuerde que este es un espacio natural, y que su consumo, sean cáscaras, semillas o restos orgánicos, no se deben dejar adentro para evitar alterar la fauna y el equilibrio del ecosistema.

Programación:

9:00 a.m. – 5:00 p.m. : Isla de pintucaritas “Rincón Mágico del Color” | Aula Ambiental

9:00 – 10:00 a.m. : Detectives del plato saludable (Conversatorio: mitos y verdades sobre alimentación saludable) | Auditorios 3 y 4

9:00 – 10:00 a.m. : Show Bollywood Dance | Plazoleta Tropicario

10:00 – 11:00 a.m. : El botiquín mágico de emociones (Primeros auxilios emocionales para tratar el estrés y la ansiedad) | Auditorio 2

10:00 – 11:00 a.m. : Ritmos mágicos (Show de danza) | Plazoleta Tropicario

10:00 – 11:00 a.m. : Truco o Tranquilidad (Técnicas antiestrés “Cero Estrés, Cien Sonrisas”) | Zonas verdes

11:00 a.m. – 12:00 m. : La dieta de la felicidad | Auditorio 2

11:00 a.m. – 12:00 m. : Taller vivencial “Sanar para amarte y amar” | Auditorios 3 y 4

11:00 a.m. – 12:00 m. : Las pociones de la huerta (Taller gastrobotánica) | La Huerta

11:00 a.m. – 12:00 m. : Recorrido “Travesía encantada” | Diamante 1

2:00 m. – 1:00 p.m. : Respira con tu hijo, sonríe con el alma (Psicología positiva y mindfulness) | Auditorio 2

12:00 m. – 1:00 p.m. : El poder de creer en ti (Éxito o autosabotaje: eres libre de elegir) | Auditorios 3 y 4

12:00 m. – 1:00 p.m. : BioDanza para restaurar la autoestima | Plazoleta Tropicario

12:00 m. – 1:00 p.m. : Yoga Mágico “Respira y florece” | Zonas verdes

12:00 m. – 1:00 p.m. : Risas que hechizan (Risoterapia: suelta el estrés, abraza la risa) | Domo Herbal

1:00 – 2:00 p.m. : El arte de vivir en armonía | Auditorio 2

1:00 – 2:00 p.m. : Abrazando los recuerdos (Taller para superar duelos) | Auditorios 3 y 4

1:00 – 2:00 p.m. : Bailemos (Taller de movimiento: Eres Diosa) | Plazoleta Tropicario

1:00 – 2:00 p.m. : Recorrido “¿Qué es el aire?” | Diamante

2:00 – 3:00 p.m. : Yoga Mágico para mujeres “Conecta con tu esencia” | Zonas verdes

2:00 – 3:00 p.m. : Relaja tu monstruo interior (Yoga y automasajes “Manos que relajan, cuerpo que sonríe”) | Domo Herbal

2:00 – 3:00 p.m. : Cine en la Maloca Encantada (Foro “Semillas que brotan”) | Maloca

2:00 – 3:30 p.m. : Taller infantil “Pequeños viajeros: carrera de polinizadores” | Auditorio 2

3:00 – 4:00 p.m. : Sueña y hazlo realidad (Libérate del miedo a emprender) | Auditorios 3 y 4

3:00 – 4:00 p.m. : Descubre la magia del jardín (Concurso de disfraces ecológicos “Recicla con Estilo”) | Plazoleta Tropicario

3:00 – 4:00 p.m. : Recorrido “Travesía encantada” | Diamante

3:00 – 4:00 p.m. : Yoga Mágico para niños “Guardianes del equilibrio” | Domo Herbal

3:30 – 5:00 p.m. : Magia, color y sonrisas (Grupo circense, malabaristas, clown, zanqueros) | Plazoleta Tropicario

4:00 – 5:00 p.m. : Magia para el corazón y la mente (Soluciones espirituales a problemas materiales) | Auditorio 2

4:00 – 5:00 p.m.: Secretos de la naturaleza (Medicina Ayurveda para salud plena) | Auditorios 3 y 4

