Calathea o planta de la oración: la especie de las mil caras

Imagen de una calathea ornata. Foto: Pixabay

Hay crocata, lancifolia, zebrina, ornata, rufibarba, makoyana. Todas son calatheas y, a la vez, son seres individuales, con sus propios patrones en colores y formas.

La calathea es una familia de plantas con al menos 25 especies distintas, que presentan una variedad tan amplia como bella.

Lo más llamativo de esta planta, conocida por algunos como planta de la oración, son los colores y formas de sus hojas, que la vuelven una inclusión casi que obligada como planta de interiores (y casi que exclusivamente para adentro de casa, ya veremos por qué).

Lo de planta de la oración tiene que ver con que, en las noches, las hojas se recogen para volver a extenderse en las mañanas, con la llegada de la luz.

Cómo cuidar las calathea

Antes de entrar en materia, es muy importante saber que, si bien no es física cuántica, la calathea requiere mayores cuidados que muchas otras especies. De nuevo, no es una tarea imposible, costosa y altamente demandante, pero no es una planta para regar y olvidarse de ella. Debe tener unas condiciones algo más particulares que el resto en términos de riego, exposición a la luz, temperatura y humedad del ambiente.

¿Por qué estos cuidados? Lo principal aquí es entender que esta planta viene de bosques húmedos tropicales en países como Brasil y Perú. Y con esto ya van teniendo más sentido sus cuidados.

Al vivir en bosques y no tener una altura de más de un metro (en el mejor de los casos), esta es una planta que accede a una luz muy filtrada y tenue. Esto, traducido a un hogar, implica que su ubicación ideal no es al lado de las ventanas ni en una terraza: los rayos directos del sol son una sentencia de muerte para la calathea.

Por el contrario, es una especie que se adapta muy bien a lugares de semisombra, en los que la luz que llega es menor y, ante todo, no es directa.

Lo segundo aquí es que, al ser originaria de lugares tropicales, está adaptada a vivir en lugares húmedos. Humedad ambiente, que es diferente a frecuencia e intensidad del riego (ya llegaremos a esta parte). Así mismo, su rango de supervivencia en temperatura es entre los 18 y 25 o 26 grados centígrados.

Esto resulta en que, como ya se dijo, es una planta de interiores necesariamente. Y, además, necesita de humedad en el ambiente para prosperar. ¿Cómo lograr esto? La fórmula más rápida es ubicarla en un baño. Sus formas y colores le traerán un montón de vida a un espacio que, por lo general, se concibe como neutro y aséptico (un poco como un consultorio odontológico).

Lo siguiente que se puede hacer para cumplir el requisito de humedad es rociar sus hojas con un atomizador, pero con el cuidado de no hacerlo muy de cerca ni con mucha potencia. La idea es humedecerla con un fino riego, polvo de agua, si se quiere.

Ahora bien, en cuanto a riego, debido a su origen tropical, la calathea requiere una buena cantidad de agua, pero con el cuidado de evitar encharcamientos. La idea es que la primera capa de sustrato esté siempre húmeda. Este precepto guiará la frecuencia e intensidad del riego.

Así mismo, es clave que la matera que la contenga tenga buen drenaje y el sustrato en el que se ubique sea uno que permita la correcta circulación del agua: no se necesita uno con mucha compactación, pues esto podría ayudar a que las raíces se pudran eventualmente.

Se recomienda abonar una vez por mes con un fertilizante para plantas de interiores. Entre más natural, mejor, pues el origen tropical de esta planta también la ha vuelto una ávida consumidora de la materia orgánica que puebla el suelo en los bosques tropicales.

