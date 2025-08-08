Campeonato Mundial de Abrazar Árboles 2025: qué es, dónde y cómo participar

La competencia también contará con una versión online abierta a cualquier persona para promover la conexión con la naturaleza. Foto: EFE - Isaac Fontana

Quizá alguna vez, en medio de una caminata por el bosque o en el jardín de su casa, se haya detenido a rodear con los brazos el tronco de un árbol, sintiendo su textura y la calma que transmite. Un gesto simple, casi instintivo, que acompaña a la humanos desde siempre, pero, ¿qué pasaría si le dijéramos que existe una competencia dedicada a esto?

Pues la hay, y este año llega a su sexta edición. Y es que el próximo 23 de agosto, el pintoresco bosque HaliPuu de Levi, en Finlandia, será escenario del Campeonato Mundial de Abrazar Árboles 2025, una cita que reunirá a participantes de distintos países para demostrar que un abrazo también puede ser un deporte lleno de creatividad y emociones. España tendrá representación con Nuria Portas, ganadora de la edición online anterior, quien competirá junto a representantes de Escocia, Ghana, Finlandia y otras naciones.

¿Qué se verá en la competencia?

La competencia se desarrollará en tres modalidades: abrazos rápidos (la mayor cantidad de árboles abrazados en 60 segundos, con un mínimo de cinco segundos cada uno), abrazo dedicado (centrado en un solo árbol, con presencia, respeto y afecto) y el abrazo más creativo, donde el estilo libre es protagonista. Cada prueba dura un minuto y es evaluada por jueces que decidirán quién se lleva el título de Campeón Mundial de Abrazar Árboles 2025.

Aunque pueda parecer una ocurrencia excéntrica, el origen del evento está cargado de significado. Fue creado por Riitta Raekallio-Wunderink y su esposo Steffan para salvar el bosque familiar de ser talado. En esta región del norte de Finlandia, donde la temporada de crecimiento dura apenas ocho semanas y los árboles tardan décadas en alcanzar su altura, la tala era el siguiente paso natural en el ciclo forestal. Sin embargo, para la familia, el bosque tenía un valor mucho mayor que el económico.

La idea surgió de buscar formas creativas de generar ingresos sin talar. Así aparecieron iniciativas como el Campfire Barista —un café al aire libre entre árboles, con malvaviscos y lattes aromatizados con sirope de savia de abedul—, noches en hamacas forradas de vellón bajo la nieve ártica y, finalmente, el campeonato de abrazar árboles. Tras la pandemia, la propuesta cobró fuerza, respondiendo al deseo global de reconectar con la naturaleza.

Más allá del juego, el evento promueve beneficios físicos y emocionales. Según la World Tree Hugging Association, abrazar árboles ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mejora el ánimo y genera un profundo vínculo con el entorno natural. Para quienes encuentran incómodo el contacto físico con otras personas, representa una alternativa reconfortante y sin juicios.

La práctica también tiene raíces históricas. En la India de los años 70, el Movimiento Chipko convirtió el abrazo de árboles en símbolo de resistencia contra la deforestación. Con el tiempo, este acto se ha resignificado como una expresión de conexión espiritual, liderazgo ambiental y bienestar personal, enlazándose con las tendencias actuales de sostenibilidad y autocuidado.

Hoy, el Campeonato Mundial de Abrazar Árboles no solo ha inspirado competiciones similares en otros países, sino que también ha demostrado que la naturaleza puede protegerse con ideas creativas. Como dice Raekallio-Wunderink, “los árboles no lo juzgan; simplemente lo aceptan como es”.

¿Cómo participar?

El evento presencial se celebrará el 23 de agosto de 2025 en el bosque HaliPuu, en Levi, Finlandia. Para inscribirse y representar a su país, es necesario completar un formulario de registro con los siguientes datos:

Nombre completo.

País que desea representar.

Redes sociales.

Breve explicación sobre el motivo por el cual desea participar.

La inscripción está abierta únicamente para personas que puedan viajar y hospedarse por su cuenta en Kittilä. Para resolver inquietudes, se puede escribir al correo: info@halipuu.com.

Sin embargo, si usted no puede viajar, pero le gusta la idea de participar, del 9 al 30 de agosto de 2025, se realizará un concurso fotográfico virtual abierto a personas de todo el mundo.

Para participar solo debe:

Encontrar un árbol favorito, abrazarlo y tomar una fotografía. Publicar la imagen en Instagram o Facebook con la etiqueta #TreeHugging2025 y mencionar @HaliPuu antes de las 11:00 am Hora Estándar De Europa Central del sábado 30 de agosto de 2025. Incluir una descripción que exprese por qué le gusta ese árbol en particular o el acto de abrazar árboles en general.

Este concurso no está afiliado a Instagram ni Facebook.

El ganador del campeonato en línea recibirá:

Invitación para participar en la competición presencial de 2026 en el bosque de HaliPuu, Levi, Finlandia.

Estancia de una semana para dos personas en Levi, cortesía de Visit Levi.

Viaje privado de aislamiento para dos personas en el bosque de HaliPuu durante el evento TreeHugging2026 .

Experiencia de recolección y alimentación en la naturaleza ártica, guiada por Arctic Frontier.

El jurado evaluará la fotografía considerando:

El sentimiento profundo transmitido en el abrazo.

La creatividad y diversión de la imagen.

El ganador será anunciado el 31 de agosto de 2025 en las redes sociales de HaliPuu.

